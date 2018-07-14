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Львовские врачи спасли ногу раненому бойцу от ампутирования

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Война едва не унесла его жизнь, но не сумела сломать веры и силы духа. История бойца заслуживает экранизации. После почти безнадежного ранения медикам удалось спасти оторванную ногу Александра Косолапова. Тяжелые операции и реабилитация в Украине и США продолжаются уже четыре года.

Как только в его родной город Счастье Луганской области пришел агрессор, Александр, не задумываясь, пошел добровольцем в батальон "Айдар". 20 июля 2014 года в бою под Георгиевкой украинские бойцы пробивали путь для десантников, заблокированных в Луганском аереропорту. Мина прилетела коварно.

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"Стянул с себя одежду и увидел свою ногу. Понял, что оторвало", – боец батальона "Айдар" Александр Косолапов.


Александр Косолапов

Но несмотря на это с его лица почти никогда не сходит искренняя улыбка. Даже о самых ужасных моментах войны Александр Косолапов рассказывает по-детски с оптимизмом.

Чувствовал, что надо бороться сначала за жизнь, а потом началась борьба за ногу, тогда я переносил очень страшную боль,
– отметил военный.

Жизнь Александра и его нога в буквальном смысле висели на волоске. Во Львовском военно-медицинском центре медики сделали невероятное – спасли конечность от ампутации.

Была просто голая рана, кость, нервы, сосуды, большой дефект мышечной ткани. Мы первый раз столкнулись с такой тяжелой травмой,
– вспомнил начальник отделения гнойной хирургии Виктор Ловга.

Десятки операций в течение года во Львове, после чего поездка на реабилитацию в США. Даже заокеанские специалисты удивлялись чудо-исцелению по-украински. После трех лет реабилитации боец ​​вернулся в Украину. За это время особенно запомнился уровень американской медицины и отношение к ветеранам.

Сейчас несломный боец ​​малыми, но уверенными шагами идет к своей цели. 53-летний Александр мечтает посетить родное Счастье и наконец построить собственное, ведь по рассказам знает, что ничего невозможного не существует.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Лечение Новости Львова Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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