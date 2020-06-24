Львовский аэропорт возобновил работу: что изменилось для пассажиров – видео
Львовский международный аэропорт возобновил работу и с 19 июня начал принимать первые рейсы с начала карантина. Аэропорт постепенно возвращается к нормальному режиму работы. Впрочем пока пассажиров немного.
Подробнее о том, как работает Львовский аэропорт в новых условиях, в связи с карантинными ограничениями – читайте в материале журналистов 24 канала.
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При входе во Львовский международный аэропорт следят за каждым пассажиром. Даже если их в день – лишь около двухсот.
Работник службы авиационной безопасности Марьян Бегей рассказал, что ежедневно проводится температурный скрининг, а также проверка документов и посадочного талона у пассажиров. Кроме этого, сотрудники просят провожающих на улице попрощаться со своими родственниками и близкими.
Пассажирам измеряют температуру при входе в аэропорт / Скриншот из видео
Следующий пункт — регистрация багажа. Здесь из-за карантина тоже ввели изменения.
Мы теперь не имеем возможности прикасаться к пассажирским паспортам, документам, билетам. То есть, пассажир обслуживается бесконтактно,
– объяснила сотрудница службы обслуживания пассажиров Оксана Кравченко.
Дистанции соблюдаются и внутри самолетов. Об этом рассказала Екатерина, которая недавно вернулась из немецкого Франкфурта.
"В самолете было 15 человек и все правила были прекрасно применены: люди придерживались дистанции и носили маски", – отметила девушка.
Также она отметила, что во время инструктажа стюардессы и стюарды напоминали, что нужно соблюдать определенные правила и нельзя снимать маски.
Что известно о возобновлении туристических поездок
Вылетать из львовского аэропорта в другие страны пока могут не все. На борт пускают тех, кто имеет рабочие визы или двойное гражданство. Полноценные путешествия планируют возобновить в июле.
Прежде всего начали рейсы из Германии прилетать, и мы приняли первый рейс из Будапешта. Уже есть планы на Анталию, Шарм-эль-Шейх, Хургаду,
– прокомментировала директор Львовского аэропорта Татьяна Романовская.
Впрочем, пока туристические путешествия заграницу почти невозможны. Желающие могут летать по Украине. Так как со Львова возобновляют рейсы в Одессу и Херсон.
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