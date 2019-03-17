Львовский авиационный завод обновят для ремонта военной авиации

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" в настоящее время обновляет собственные производственные мощности и технологические возможности с целью проведения ремонта и восстановления военной авиации.

На заводе, который входит в состав концерна "Укроборонпром", расширена номенклатура ремонта плат блоков авиационного, радиоэлектронного оборудования и авиационного вооружения самолетов типа МиГ-29.

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Для качественной диагностики и сокращения времени ремонта плат для предприятия закупили современный автоматизированный диагностический комплекс "Диана – 4.6", который предназначен для диагностики сложных элементов электронной аппаратуры.



Новый комплекс для восстановления и ремонта плат // Укроборонпром

В течение 2018 на предприятии провели ремонт и реконструкцию помещения линии подготовки и многослойного покрытия гальванической участка цеха № 7. Также было установлено оборудование и гальванические ванны украинского производства из современных термопластичных материалов.

В частности, на предприятии продолжаются опытно-конструкторские работы по модернизации истребителей МиГ-29 до варианта МиГ-29МУ2. В результате дальнейшей модернизации будет усовершенствована возможности самолета по нанесению высокоточных ударов по наземным целям.



В одном из цехов предприятия установлено новое оборудование для линии подготовки // Укроборонпром

Добавим, что "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" осуществляет ремонт авиационной техники военного назначения. Предприятие специализируется на восстановлении фронтовых истребителей.