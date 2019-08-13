Львовский бронетанковый завод будет серийно модернизировать танки Т-64: мощные фото и видео

ГП "Львовский бронетанковый завод", который является частью "Укроборонпрома", наладило серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года. Боевые машины оборудованы тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой.

Благодаря модернизации удалось значительно расширить боевые возможности Т-64, который является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинского войска, отмечает ГП "Укроборонпром".

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Именно Т-64 отлично показал себя в противостоянии с агрессором на Востоке Украины, а в 2017 году поразил международных партнеров во время танковых соревнований НАТО The Strong Europe Tank Challenge.

Украинский Т-64 во время учений The Strong Europe Tank Challenge: смотрите фото

Во время модернизации в боевую машину устанавливают новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

В то же время другие члены экипажа получат новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Они имеют высокую устойчивость к световым помехам, не чувствительны к засветкам даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне.

Кроме того, они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танке без ее изменения, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для интеграции приборов в системы боевой машины.

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Также Т-64 образца 2017 года получил новую динамичную защиту, которая значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

Еще одной особенностью Т-64 образца 2017 года является система спутниковой навигации от ГП "Оризон-Навигация". Этот навигационный комплекс позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными. Данные о местонахождении каждой машины могут поступать к командующим всех уровней, от командира взвода до руководства всей боевой операцией.

Красота и величие модернизированного Т-64: смотрите видео

Что известно о танке Т-64БВ? Т-64БВ – основной советский танк семейства Т-64. Вместе с Т-64Б составляет основу Сухопутных войск Украины. Общая численность составляет более 600 единиц.



Из-за вооруженной агрессии России против Украины были усилены работы над дальнейшей модернизацией танков Т-64. В апреле-мае 2017 года модернизированные Т-64БВ стали поступать Вооруженным Силам Украины. В СМИ они получили название Т-64 образца 2017 года.



Боевая масса модернизированной машины составляет 42,4 тонны, а экипаж насчитывает троих членов. Танк обустроен комбинированной многослойной броней и пушками калибра 125-мм. Дальность стрельбы составляет до 5 километров, а скорострельность – до 8 выстрелов в минуту.