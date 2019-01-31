Чиновник из управления Держгеокадастра требовал большую взятку в участника АТО

Заместитель руководителя ГУ Госгеокадастра во Львовской области требовал 32,5 тысячи долларов у участника АТО.

Эти средства чиновник хотел получить за передачу в собственность военному земельного участка площадью 0,12 гектара, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

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Оперативники задокументировали факт вымогательства и получения взятки 31 января.

Сейчас следствие рассматривает вопрос о задержании работника Госгеокадастра и сообщения ему о подозрении.



Фото с места события

Это – уже не первый случай вымогательства средств у военных в Украине. В частности, в 2018 году медики Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны пытались получить взятку за оформление инвалидности ветерану АТО Петру Олексюку, который на самом деле получил серьезное ранение ноги на фронте.