Львовский Форум Безопасности или YES: британский журналист назвал более эффективный

Во Львове 24-26 октября прошел Форум, который получил одобрение международных гостей. В частности известный британский журналист Эдвард Лукас отметил, что львовский форум интеллектуально намного опережает форум YES.

В этом году все прекрасно. Траектория Форума фантастическая. Я в восторге от контраста между семейной атмосферой здесь и немного олигархической, которая есть на форуме YES. По-моему, вы опережаете последний в плане интеллектуального наполнения и других преимуществ,

– сказал Эдвард Лукас.

Он отметил, что в дальнейшем будет помогать Украине, в частности, будет собирать деньги для УКУ (Украинского католического университета).

"Надо говорить о безопасности, серьезно, прагматично, и опираясь на детали. Это очень трудно делать в состоянии войны. Нужна дисциплина. Но почему вопрос Азовского моря не поднимали раньше? Надо спрашивать чиновников и политиков, как тратят деньги на оборону. Будьте внимательны, ибо россияне будут вмешиваться в выборы. Я буду продолжать делать то, что делаю. Буду собирать деньги для УКУ, потому что такие учреждения являются чрезвычайно важными. Украина уже имеет успех. Проблемы существуют, и ни одна страна в таких условиях, как Украина сейчас, не может быть сильной. Но то, что вы через это прорвались, это очень сильно", – подчеркнул Эдвард Лукас.

Он также считает, что Украина достойно справилась с вызовами, которые бы сбили с ног любую другую страну. "Имею в виду финансово-экономический, Конституционный, геополитический и кризис безопасности, с которыми всеми Украина столкнулась одновременно. Вам удалось с ними справиться, и это действительно впечатляет", – отметил журналист.

Эдвард Лукас – вице-президент СЕРА (Центр анализа европейской политики (США), писатель, журналист и публицист. С 1986 года работал корреспондентом журнала The Economist в различных восточноевропейских странах. Регулярно участвует в телепередачах на международные темы.

Что такое Львовский Форум Безопасности?Это дискуссионная платформа для поиска ответа на вопрос, каким должен быть новый безопасный порядок в мире. В 2018 году прошел второй Львовский Форум. Он собрал более 40 авторитетных экспертов и специалистов, которые поделились идеями и опытом в рамках общей темы "Экономика войны или война экономик". Эксперты обсудили, в частности, такие проблемы, как ситуация в Азовском море, Европа и "Северный поток-2", политика в отношении оккупированных территорий и как предотвратить образование новых серых зон в мире, зависимость и уязвимость в современной геополитике.

Что такое YES?Ялтинская Европейская Стратегия (YES) – это форум, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. Ежегодно форум является площадкой для диалога между лидерами из Украины, ЕС, США, Российской Федерации и других частей мира. Также это площадка для выступлений власти и оппозиции. YES объединяет вместе лидеров от политики, бизнеса, представителей СМИ, гражданского общества и экспертной общины. Форум был основан Виктором Пинчуком в 2004 году. В 2013 году ежегодные встречи YES проводили в историческом Ливадийском дворце в Ялте в Крыму. После аннексии Крыма Россией форум перенесли в Киев.