Львовский мусороперерабатывающий завод вошел в ТОП-10 инфраструктурных проектов страны

Первый в Украине комплекс для переработки мусора и рекультивация старого полигона для твердых бытовых отходов во Львове оказался на 9 месте в рейтинге главных новостроек страны по версии журнала "Новое Время".

Как отмечают в статье, проект полностью воплотят в течение 2019-2021 годов. 35000000 евро на это выделили Европейский банк реконструкции и развития и европейские экологические фонды.

"Завод, который разместят на окраине города, будет использовать технологии механической и биологической переработки – они ​​позволяют не просто сортировать отходы, подлежащие вторичной переработке, но и компостировать органический мусор. Мощность предприятия составит 240 000 тонн отходов в год (при работе в две смены )", – говорится в статье.

Сейчас проект находится на стадии тендеров. Как рассказывает городской председатель Львова Андрей Садовый, пока ЕБРР выбрал 5 компаний, которые прошли в финальный этап отбора.

Это известные инфраструктурные компании, которые строили очень современные заводы в разных странах мира. Земля выделена, проект готов, ждем финальное решение ЕБРР относительно победителя и в этом году начинаем строить. Это будет первый такой завод в Украине,

– убежден Андрей Садовый.

В первую тройку рейтинга самых масштабных и интересных инфраструктурных проектов Украины, которые реализуются уже сегодня и будут завершены в ближайшие годы, вошли Gо Highway (четырехполосная транспортная автомагистраль, которая соединит два порта – Одессу и польский Гданьск), автомобильная дорога Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка и продолжение третьей линии метрополитена в Харькове.