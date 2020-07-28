В Самборском районе Львовской области рейсовый автобус попал в аварию 28 июля. БАЗ А079 съехал в кювет, в результате ДТП травмировались 7 пассажиров.

Водитель автобуса не справился с управлением

Автопроисшествие произошло утром вблизи села Большая Озимина, что на Самборщине. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

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Автобус двигался по маршруту Самбор – Дрогобыч. 59-летний водитель не справился с управлением на повороте. В результате автобус съехал с проезжей части и оказался в кювете.

Среди пострадавших – ребенок

В результате аварии травмы получили 7 пассажиров, среди них – 4-летний ребенок. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Сейчас диагнозы уточняют врачи.

По факту ДТП следователи начали уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесные повреждения. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортом на такой же период.

В результате ДТП пострадали 7 пассажиров / Фото Нацполиции