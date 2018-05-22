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Львову грозит серьезная экологическая проблема: фото

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Во Львове произошла масштабная авария на очистных сооружениях
Во Львове произошла масштабная авария на очистных сооружениях / Фото из Facebook

21 мая на очистных сооружениях Львова, на улице Пластовой 13 случилась масштабная авария, а именно произошел прорыв дамбы иловых полей, из-за чего город оказался в экологической опасности.

Об этом сообщил Дмитрий Левик в Facebook-группе "Борьба за чистую экологию. Львов Пластова 13".

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"На очистных сооружениях Львова состоялась масштабная авария, прорыв дамбы иловых полей. Все нечистоты, которые выделялись из канализации в отстойник ила, попали в реку Полтву и окрестные поля, а это примерно где-то 140 000 кубических метров нечистот. Как видно из фотографий, на скорую руку была построена новая грунтовая дамба, которая уже дала трещины и через нее текут нечистоты, долго она не простоит", – сообщил мужчина.

В то же время, активистка Зоряна Иванкив подчеркнула, что нужно немедленно отреагировать на этот инцидент, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

Обязательно нужно начать процесс по реконструкции очистных сооружений на Пластовой 13, и защитой окружающей территории от экологической опасности. Река Полтва и Западный Буг под угрозой загрязнения!
– отметила она.

 

Теги: Новости Украины Экология Новости Львова
Источник: 24 Канал
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