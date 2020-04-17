Львы в полной мере использовали карантин в ЮАР: животные уснули посреди дня на дороге
В ЮАР из-за ситуации с коронавирусом на карантин закрыли, в частности, Национальный парк имени Крюгера. Правда, это очень пошло на пользу здешним львам. Животные начали появляться в местах, куда раньше боялись заходить.
Как сообщает пресс-служба парка, раньше посетители не имели возможности нормально увидеть львов, поскольку те являются жителями контрактного парка Кемпиана. И из-за страха перед людьми вообще не заходили на территорию парка имени Крюгера. В частности, животных очень редко видели у дорог и только ночью.
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Однако из-за карантина у них появилась полная свобода, они наконец осмелились выйти и улеглись на одной из асфальтированных дорог. Пресс-служба парка опубликовала фото, как они там спят.
Больших кошек заметил смотритель парка – рейнджер Соври. Он объезжал на служебной машине территорию и увидел, что дорогу заняли спящие львы. Он остановился и снял их на телефон. Во время фотосессии хищники даже не проснулись.
Фото, как львы используют для себя карантин в ЮАР (Фото: Пресс-служба Национального парка Крюгера)
По его словам, львы не боятся машин, но могут испугаться людей – "это инстинктивный страх перед охотниками". Он считает, что животные улеглись на дорогу, потому что накануне шел дождь, и львы предпочли асфальт, а не мокрую траву.
Также животные обустроились на территории гольф-клуба. Там заметили антилоп, зебр, жирафов. Интересно, что до карантина, который ввели 25 марта, на поле клуба иногда бывали кабаны.
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К слову, во время эпидемии коронавируса во Флориде в одном из приютов для животных разобрали всех собак. Работники записали видео на фоне пустых вольеров, чем растрогали сеть.
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