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      ЛВЗ PRIME выпустил новый продукт с охлаждающим эффектом – PRIME Cool

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      PRIME Cool
      PRIME Cool

      PRIME Cool – водка c эффектом прохлады.

      На улице лето и, как правило, это означает снижение интереса к крепким алкогольным напиткам. Что же делать водочным производителям в несезон? Технологи современного ликеро-водочного завода PRIME (пгт. Малиновка, Харьковской области) нашли решение и выпустили новинку PRIME Cool – водку с эффектом прохлады. Об этом сообщает "Лига. Новости".

      "Вся продукция на заводе производится на самом современном оборудовании – говорит Елена Штонда, главный технолог ЛВЗ PRIME. – Поэтому в выпуске новинки главное – работа технологов, разработчиков рецептуры. Логично, что в качестве освежающего ингредиента для PRIME Cool мы рассматривали ароматный спирт масла мяты. Важно было добиться нужной пропорции – ни много, ни мало, чтобы не перебивало классический водочный вкус, а оттеняло его, придавая свежести. Мы перепробовали десятки пропорций и добились идеального результата, создав водку с эффектом прохлады".

      PRIME Cool имеет еще одну интересную особенность. Ее бутылка модного цвета электрик при охлаждении меняет оттенок на холодный голубой.

      * партнерская публикация

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      Теги: Новости Украины Алкоголь
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