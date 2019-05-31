ЛВЗ PRIME выпустил новый продукт с охлаждающим эффектом – PRIME Cool

PRIME Cool – водка c эффектом прохлады.

На улице лето и, как правило, это означает снижение интереса к крепким алкогольным напиткам. Что же делать водочным производителям в несезон? Технологи современного ликеро-водочного завода PRIME (пгт. Малиновка, Харьковской области) нашли решение и выпустили новинку PRIME Cool – водку с эффектом прохлады. Об этом сообщает "Лига. Новости".

"Вся продукция на заводе производится на самом современном оборудовании – говорит Елена Штонда, главный технолог ЛВЗ PRIME. – Поэтому в выпуске новинки главное – работа технологов, разработчиков рецептуры. Логично, что в качестве освежающего ингредиента для PRIME Cool мы рассматривали ароматный спирт масла мяты. Важно было добиться нужной пропорции – ни много, ни мало, чтобы не перебивало классический водочный вкус, а оттеняло его, придавая свежести. Мы перепробовали десятки пропорций и добились идеального результата, создав водку с эффектом прохлады".

PRIME Cool имеет еще одну интересную особенность. Ее бутылка модного цвета электрик при охлаждении меняет оттенок на холодный голубой.