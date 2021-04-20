Ляшко про Великдень: локдаун не планують, проте переговори з церквами тривають
Посилювати карантин на Великдень та травневі свята уряд не планує. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, наразі тривають активні переговори з представниками усіх церков, як зробити святкування максимально безпечним.
Источник:"Сніданок з 1+1"
Ляшко наголосив, що в Україні спостерігають стабілізацію захворюваності на коронавірус. Проте ситуація може змінитись на свята, адже на Великдень люди масово мігрують та приходять у храми.
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Літнім людям рекомендують не входити всередину храмів
Ключове питання – як достукатися до всіх, що ми перебуваємо в епідемії коронавірусу і дотримання карантинних норм необхідно? Можливо, варто зробити менше святкових літургій, літнім людям і тим, у кого є хронічні захворювання, ми рекомендуємо не входити всередину храму,
– зазначив головний санлікар.
Наприклад, Ляшко запропонував, щоб хтось один з родини йшов святити паску.
Великдень під час пандемії обговорили і в Зеленського
Зазначимо, що раніше нараду через третю хвилю коронавірусу та святкування Великодня в умовах пандемії провели у президента Володимира Зеленського. Глава держави наголосив, що розуміє важливість свята, проте українцям слід зважати і на COVID-19.
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