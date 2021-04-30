Микита Потураєв заявив, що люди, які вступили до лав СС "Галичини", не були нацистами. Однак сталася трагічна помилка.

За словами Потураєва, відповідальними за марш на честь СС "Галичина" у Києві 28 квітня є люди, "які часто були при владі". Політик наголосив: якщо ти будеш називати дідуся когось нацистом, ця людина вийде, щоб його захистити.

Зауважте У Києві пройшов марш вишиванок на честь річниці створення дивізії "Галичина": відео

За словами Потураєва, українці взагалі не вивчили своїх уроків. Певні партії та люди тримають суспільство у радянському минулому. Саме вони казали, що радянські війська – герої, а члени УПА – колаборанти.

Люди йшли у дивізію "Галичина" не через те, що вони були нацистами. Люди йшли в УПА не через те, що вони були якісь там карателі, ненавиділи москалів. В УПА були євреї, і поляки навіть були. І українці. І росіяни. Всі були,

– заявив Потураєв.

Політик наголосив: люди також йшли у Червону армію не тому, що Йосип Сталін був катом, і всі його боялися. Вони зробили це, адже на їхні землі прийшов ворог.

Потураєв зауважив, що ми не лише не вивчили ці уроки, але й десятиліттями потурали "політиканам". Тим часом вони продовжують спекулювати на цій темі.

Що ще сказав Потураєв

Нюрнберзький трибунал не засудив дивізію СС "Галичина". Це не виправдовує її учасників. Це була трагічна помилка. До неї припустилися люди з багатьох міст на Заході України. Однак це не змінює того, що робила в Україні радянська влада.

Потураєв наголосив, що люди, які входили до СС "Галичина" "не були нацистами та ксенофобами" . Вони ухвалили таке рішення лише тому, що побачили дії радянської влади на Західній Україні у 1939 році.

. Вони ухвалили таке рішення лише тому, що побачили дії радянської влади на Західній Україні у 1939 році. Ми не можемо судити цих людей, однак можемо сказати, що нацизм – велике зло, а служба у Ваффен-СС – трагічна помилка.

Ми розуміємо цих людей так само як ми розуміємо ветеранів Червоної армії.

Ми маємо святкувати перемогу над нацистами і вшановувати героїв.

Що відомо про марш у Києві

У Києві 28 квітня відбувся марш вишиванок на честь річниці створення дивізії "Галичина".

Цей захід засудили нардепи зі "Слуги народу". Зокрема, нардеп Данило Гетманцев заявив, що цим маршем люди "паплюжать ідею самої незалежності, за яку віддавали житті тисячі і тисячі наших українців, ставлячи її в один ряд, поряд зі словами СС".

Зверніть увагу! 14-та гренадерська дивізія військ СС "Галичина" (Українська дивізія січових стрільців "Галичина") у 1943-1945 роках входила до складу військ Ваффен-СС Німеччини. Водночас вступаючи до лав німецького війська, українці сподівалися отримати підтримку для боротьби за вільну Україну.