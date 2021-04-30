Люди, які йшли в СС "Галичина", не були нацистами, – Потураєв
Микита Потураєв заявив, що люди, які вступили до лав СС "Галичини", не були нацистами. Однак сталася трагічна помилка.
Источник:"Право на владу"
За словами Потураєва, відповідальними за марш на честь СС "Галичина" у Києві 28 квітня є люди, "які часто були при владі". Політик наголосив: якщо ти будеш називати дідуся когось нацистом, ця людина вийде, щоб його захистити.
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За словами Потураєва, українці взагалі не вивчили своїх уроків. Певні партії та люди тримають суспільство у радянському минулому. Саме вони казали, що радянські війська – герої, а члени УПА – колаборанти.
Люди йшли у дивізію "Галичина" не через те, що вони були нацистами. Люди йшли в УПА не через те, що вони були якісь там карателі, ненавиділи москалів. В УПА були євреї, і поляки навіть були. І українці. І росіяни. Всі були,
– заявив Потураєв.
Політик наголосив: люди також йшли у Червону армію не тому, що Йосип Сталін був катом, і всі його боялися. Вони зробили це, адже на їхні землі прийшов ворог.
Потураєв зауважив, що ми не лише не вивчили ці уроки, але й десятиліттями потурали "політиканам". Тим часом вони продовжують спекулювати на цій темі.
Що ще сказав Потураєв
- Нюрнберзький трибунал не засудив дивізію СС "Галичина". Це не виправдовує її учасників. Це була трагічна помилка. До неї припустилися люди з багатьох міст на Заході України. Однак це не змінює того, що робила в Україні радянська влада.
- Потураєв наголосив, що люди, які входили до СС "Галичина" "не були нацистами та ксенофобами". Вони ухвалили таке рішення лише тому, що побачили дії радянської влади на Західній Україні у 1939 році.
- Ми не можемо судити цих людей, однак можемо сказати, що нацизм – велике зло, а служба у Ваффен-СС – трагічна помилка.
- Ми розуміємо цих людей так само як ми розуміємо ветеранів Червоної армії.
- Ми маємо святкувати перемогу над нацистами і вшановувати героїв.
Що відомо про марш у Києві
- У Києві 28 квітня відбувся марш вишиванок на честь річниці створення дивізії "Галичина".
- Цей захід засудили нардепи зі "Слуги народу". Зокрема, нардеп Данило Гетманцев заявив, що цим маршем люди "паплюжать ідею самої незалежності, за яку віддавали житті тисячі і тисячі наших українців, ставлячи її в один ряд, поряд зі словами СС".
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