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Юлія Ліпенцева

"Людина-мураха та Оса": фільм про розмір

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Людина-мураха та Оса
Людина-мураха та Оса

Один з найбільш добрих та несерйозних фільмів всесвіту Marvel поповнився вдалим продовженням. Комедія-бойовик уникає пафосу, який часто присутній в інших екранізаціях коміксів і заряджає глядачів хорошим настроєм.

Кіно про Людину-мураху вийшло веселим, сімейним і далеко не таким песимістичним, як "Месники: Війна нескінченності". Події відбуваються доволі локально і паралельно у часі з останніми пригодами Месників. Так, сюди Танос добратись ще не встиг. Хоча, залежить з якої сторони глянути, це ж Marvel. Тут вміють вести кожну історію у своєму темпі і настрої, а потім з'єднувати їх спільними подіями без втрати оригінальності і самобутності. Обійдемось без спойлерів. Єдине, що хочеться підкреслити — Людина-мураха з Осою доволі далекі від основних подій супергеройського всесвіту, але творці фільму не забувають проставити точки дотику.

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В фільмі зменуються і збільшуються не лише головні герої, а й усе, що потрапить їм під руку: сільнички, автомобілі чи навіть великі будівлі. Якщо у першому кіно про Мураху глядачів та критиків дивувало, що значно розумніша та зваженіша Хоуп (Еванджелін Ліллі) не бере активної участі в геройстві, то тепер поява у неї костюма Оси усуває нарікання і переводить основну увагу зі Скотта (Пол Радд) на більш сильну геройку. Оса спритніша, вона вміє літати і її костюм, на відміну від "мурашиного", не глючить і не змінює розміри випадковим чином у невідповідний момент. Проблема костюму "Людини-мурахи" неодноразово стає підгрунтям для смішних епізодів в фільмі, особливо, коли Скотт зменшується до розмірів шкета і бігає по школі у худі завеликого розміру.

Справді, "Людина-мураха та Оса" годиться для дітей, батьків і навіть батьків батьків. Це такий собі Дедпул навпаки. Дітям, віком від 12 років, кіно сподобається екшеном і дотепністю, але не менш цікавим воно може стати для старшої аудиторії. Не дарма тут можна зустріти Майкла Дугласа з "Волл-Стріт", "Морфея" Лоурена Фішборна і Мішель "Леді Ястреб" Пфайфер, добре знайомих старшій аудиторії акторів.

Суперпоганців в фільмі немає, лише знедолені жертви обставин або немічні негідники, які не викликають відчуття справжньої небезпеки для головних героїв. Тим не менше, кіно залишається динамічним і у Мурахи з Осою достатньо проблем, аби вирішувати протягом двох годин фільму.

Пам'ятаєте Луїса (Майкл Пенья), балакучого друга і співкамерника Скотта? Благо, він є в цій частині пригод Мурахи і говорить не менше, ніж раніше. Це, без сумніву, найсмішніший персонаж стрічки і його історії тішать не менше, ніж минулого разу.

Рейтинг "Людина-мураха та Оса" на IMDb — 7,8, і ми категорично погоджуємось, що меншою оцінка бути просто не може. Мураха з Осою стануть краплиною добра і оптимізму для тих, хто сильно засмутився через вчинки Таноса, а заодно добре сприйметься як окрема історія, в більшості відірвана від проблем і пригод решти "марвелців".

P.S. Не забудьте залишитись на титри. Воно того варте.

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Голливуд Публикации Кино
Источник: 24 Канал
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