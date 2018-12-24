"Людина-Павук: Навколо всесвіту": можливо, найкращий спайдермен, якого ви бачили

Мультфільм про Спайдермена — злегка божевільна, дотепна, смілива і часто зворушлива комбінація всього, що робить супергероїв такими популярними. Це саме той герой, якого прийме сьогоднішнє покоління дітей.

Здавалось би, глядачі надто стомлені ітераціями розповідей про Людину-Павука. Нещасного тільки те й роблять, що перезапускають. В Sony не побоялись набриднути і все одно взялися за "павучий" мультфільм. Саме час висловити їм подяку за ризик, бо ця Людина-Павук ніби ожилий комікс і Любляча дань Стену Лі, який вчив нас – у кожному є маленький герой. Власне, він із Стівом Дітко, були залучені в роботу над мультфільмом в якості сценаристів. Ці чоловіки створили більшість героїв із коміксів Marvel.

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Сценаристами мультфільму "Людина-Павук: Навколо всесвіту" є Стен Лі та Стів Дітко

Візуально "Людина-Павук: Навколо всесвіту" просто прекрасний, насолода для очей. Він оригінальний, з добре підібраними кольорами, композицією і змішує стилі так само майстерно, як сюжет переплітає Спайдерменів з різних всесвітів. Про що мова? Зараз пояснимо.

Головний герой мультфільму — Майлз Моралез, темношкірий школяр, який прийшов на зміну звичному нам Пітеру Паркеру. В коміксах цей персонаж живе з 2011 року. Звісно, в мутфільмі є й Пітер, ба навіть більше, ніж один. Річ у тім, що "Навколо всесвіту" грається з паралельними світами, і в сюжет мультфільму залучені аж 7 Людей-Павуків, кожен з яких чимось відрізняється від решти.



У мультфільмі є аж 7 Спайдерменів

Перший – добре нам знайомий Пітер Паркер, далі головний герой Майлз, подруга Паркера Гвен Стейсі, яка в одному зі світів теж "Павук", анімешна Пені Паркер з майбутнього, чорно-білий Нуар-Спайдермен з минулого, Свин-Спайдермен, який наче втік з мультика Looney Tunes і вміє дістати з кишені велетенський молот, більший за себе, і Паркер-невдаха — майже такий самий, як наш, тільки розлучений, з пузом і натяком на депресію. Весь цей натовп поміщається в одному мультфільмі і виглядає дуже органічно. Люди, які дивились серіал "Флеш" чи мультфільм "Рік і Морті", вже готові до таких ігор з паралельними всесвітами.

Павук Майлз слухає Post Malone, ходить в елітну школу, яка йому не подобається, малює з дядьком графіті, шукає порозуміння з батьком-поліцейським і вигрібає наслідки укусів павука.



"Людина-Павук: Навколо всесвіту"

Мультфільм чудово жартує з себе щодо заїждженості історії Пітера Паркера, не старається вдати, ніби розповідає глядачу абсолютно нову історію. Та водночас історія стає настільки свіжою, що і сприймається інакше. "Людина-Павук: Навколо всесвіту" підійде дітям і дорослим, тим, хто любить Marvel і тим, хто вже втомився від кінокоміксного конвеєру. Цей мультфільм вартий вашої уваги незалежно від віку і вподобань. Ми гарантуємо задоволення.

Sony навіть запатентувала технології, які винайшли під час роботи над мультфільмом. А альбом з саундтреками Spider-Man: Into the Spider-Verse можна слухати не меншу кількість разів, що й музику з "Чорної Пантери". На виході з кінозалу в голові немає нічого, окрім незв'язних прикметників максимально позитивного змісту. Це лише підтверджує високий рейтинг на IMDb — 8,8.

"Людина-Павук: Навколо всесвіту": дивіться трейлер мультфільму

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