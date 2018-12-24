22:24
24 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, сегодня
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Блоги Юлія Ліпенцева
      ЦУНАМИ В ИНДОНЕЗИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВОЙНА В СИРИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Юлія Ліпенцева

      "Людина-Павук: Навколо всесвіту": можливо, найкращий спайдермен, якого ви бачили

      80
      "Людина-Павук: Навколо всесвіту": рецензія і трейлер
      "Людина-Павук: Навколо всесвіту": рецензія і трейлер / Кадр із фільму

      Мультфільм про Спайдермена — злегка божевільна, дотепна, смілива і часто зворушлива комбінація всього, що робить супергероїв такими популярними. Це саме той герой, якого прийме сьогоднішнє покоління дітей.

      Здавалось би, глядачі надто стомлені ітераціями розповідей про Людину-Павука. Нещасного тільки те й роблять, що перезапускають. В Sony не побоялись набриднути і все одно взялися за "павучий" мультфільм. Саме час висловити їм подяку за ризик, бо ця Людина-Павук ніби ожилий комікс і Любляча дань Стену Лі, який вчив нас – у кожному є маленький герой. Власне, він із Стівом Дітко, були залучені в роботу над мультфільмом в якості сценаристів. Ці чоловіки створили більшість героїв із коміксів Marvel.

      Також у кіно: "Бамблбі": як наймиліший з трансформерів отримав ім'я і став Chevrolet Camaro


      Сценаристами мультфільму "Людина-Павук: Навколо всесвіту" є Стен Лі та Стів Дітко 

      Візуально "Людина-Павук: Навколо всесвіту" просто прекрасний, насолода для очей. Він оригінальний, з добре підібраними кольорами, композицією і змішує стилі так само майстерно, як сюжет переплітає Спайдерменів з різних всесвітів. Про що мова? Зараз пояснимо.

      Головний герой мультфільму — Майлз Моралез, темношкірий школяр, який прийшов на зміну звичному нам Пітеру Паркеру. В коміксах цей персонаж живе з 2011 року. Звісно, в мутфільмі є й Пітер, ба навіть більше, ніж один. Річ у тім, що "Навколо всесвіту" грається з паралельними світами, і в сюжет мультфільму залучені аж 7 Людей-Павуків, кожен з яких чимось відрізняється від решти.


      У мультфільмі є аж 7 Спайдерменів

      Перший – добре нам знайомий Пітер Паркер, далі головний герой Майлз, подруга Паркера Гвен Стейсі, яка в одному зі світів теж "Павук", анімешна Пені Паркер з майбутнього, чорно-білий Нуар-Спайдермен з минулого, Свин-Спайдермен, який наче втік з мультика Looney Tunes і вміє дістати з кишені велетенський молот, більший за себе, і Паркер-невдаха — майже такий самий, як наш, тільки розлучений, з пузом і натяком на депресію. Весь цей натовп поміщається в одному мультфільмі і виглядає дуже органічно. Люди, які дивились серіал "Флеш" чи мультфільм "Рік і Морті", вже готові до таких ігор з паралельними всесвітами.

      Павук Майлз слухає Post Malone, ходить в елітну школу, яка йому не подобається, малює з дядьком графіті, шукає порозуміння з батьком-поліцейським і вигрібає наслідки укусів павука.


      "Людина-Павук: Навколо всесвіту"

      Мультфільм чудово жартує з себе щодо заїждженості історії Пітера Паркера, не старається вдати, ніби розповідає глядачу абсолютно нову історію. Та водночас історія стає настільки свіжою, що і сприймається інакше. "Людина-Павук: Навколо всесвіту" підійде дітям і дорослим, тим, хто любить Marvel і тим, хто вже втомився від кінокоміксного конвеєру. Цей мультфільм вартий вашої уваги незалежно від віку і вподобань. Ми гарантуємо задоволення.

      Sony навіть запатентувала технології, які винайшли під час роботи над мультфільмом. А альбом з саундтреками Spider-Man: Into the Spider-Verse можна слухати не меншу кількість разів, що й музику з "Чорної Пантери". На виході з кінозалу в голові немає нічого, окрім незв'язних прикметників максимально позитивного змісту. Це лише підтверджує високий рейтинг на IMDb — 8,8.

      "Людина-Павук: Навколо всесвіту": дивіться трейлер мультфільму

      Також у кіно: "Аквамен": гра престолів на дні океану

      Автор: Юлія Ліпенцева
      Теги: Публикации Кино
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 декабря: "новая-старая" ректор медуниверситета и 17 гривен Шуфрича на армию
      сегодня , 22:00 Главные новости 24 декабря: "новая-старая" ректор медуниверситета и 17 гривен Шуфрича на армию
      69
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      "Людина-Павук: Навколо всесвіту": можливо, найкращий спайдермен, якого ви бачили
      сегодня , 22:00 "Людина-Павук: Навколо всесвіту": можливо, найкращий спайдермен, якого ви бачили
      Юлія Ліпенцева 79
      Какое оружие дали Украине США и сколько это стоило: инфографика
      сегодня , 20:01 Какое оружие дали Украине США и сколько это стоило: инфографика
      Світлана Попова 735
      Один в море воин, или Оправданы ли намерения Турчинова отправить корабли в Керченский пролив
      сегодня , 19:08 Один в море воин, или Оправданы ли намерения Турчинова отправить корабли в Керченский пролив
      Наталя Ромашова 653
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук