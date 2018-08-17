Мадонна показала, как праздновала 60-летие: фото
16-го августа королеве поп-музыки Мадонне исполнилось 60 лет. Звезда отпраздновала юбилей со своей семьей и близкими друзьями в Марракеше.
Фото с дня рождения Мадонна опубликовала в своем Instagram. В частности, она показала яркие образы, которые выбрала для вечеринки.
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Мадонна отпраздновала 60-летие
Со звездой были ее дочери – пятилетние близняшки Стелла и Эстер
Мадонна также написала, что лучшим подарком будет сделать пожертвование ее благотворительному фонду, который помогает нуждающимся в Малави.
Кроме фото, звезда опубликовала видео с перформанса Met Gala 2018, который, очевидно, для нее был особенным.
Смотрите выступление Мадонны на Met Gala 2018:
Источник: 24 Канал
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