Мадонна показала, как праздновала 60-летие: фото

16-го августа королеве поп-музыки Мадонне исполнилось 60 лет. Звезда отпраздновала юбилей со своей семьей и близкими друзьями в Марракеше.

Фото с дня рождения Мадонна опубликовала в своем Instagram. В частности, она показала яркие образы, которые выбрала для вечеринки.

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Допис, поширений Madonna (@madonna) 15 Сер 2018 р. о 4:43 PDT

Допис, поширений Madonna (@madonna) 15 Сер 2018 р. о 1:46 PDT

Допис, поширений Madonna (@madonna) 15 Сер 2018 р. о 2:00 PDT

Допис, поширений Madonna (@madonna) 16 Сер 2018 р. о 12:13 PDT

Мадонна отпраздновала 60-летие

Со звездой были ее дочери – пятилетние близняшки Стелла и Эстер

Мадонна также написала, что лучшим подарком будет сделать пожертвование ее благотворительному фонду, который помогает нуждающимся в Малави.

Допис, поширений Madonna (@madonna) 16 Сер 2018 р. о 1:34 PDT

Кроме фото, звезда опубликовала видео с перформанса Met Gala 2018, который, очевидно, для нее был особенным.

Смотрите выступление Мадонны на Met Gala 2018: