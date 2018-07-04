Мадонна продает роскошный дом в Беверли-Хиллз: фото загородного имения

Королева поп-музыки Мадонна решила продать свой роскошный дом в Беверли-Хиллз. Звезда оценила недвижимость в 35 миллионов долларов.

В загородном особняке, который выполнен во французском стиле, Мадонна жила 10 лет – с 2003 по 2013. Тогда дом обошелся звезде в 12 миллионов долларов, пишет Observer.

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Мадонна продает роскошный дом

Дом площадью свыше тысячи квадратных метров занимает 4,5 тысячи квадратных метров.

В особняке есть девять спален, десять ванных комнат, гостиная с потолочными балками и баром, еще одна гостиная с библиотекой, несколько гардеробных, две дизайнерские кухни с мраморными столешницами, домашний кинотеатр на 15 мест и фитнес-зал. Кроме того, на территории дома есть спа с джакузи и бассейн.

Как известно, в 2017 году Мадонна переехала из США в Португалию ради футбольного будущего ее сына Дэвида Банды.