Мадонна "засветила" грудь на церемонии "Оскар": фото
Поп-дива с США Мадонна пришла на 90-ю церемонию вручения награды "Оскар" в эпатажном костюме.
Фото с царемонии певица опубликовала на своей странице в Instagram.
На царемонию Мадонна пришла в пиджаке в полоску, одетого поверх откровенного корсета с кружевной вставкой на пикантных местах.
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Дополнила свой образ Мадонна латексным фуражкой и белоснежными рукавчиками.
Источник: 24 Канал
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