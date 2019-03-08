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      Мадуро не может принести ничего, кроме тьмы, – Помпео об отключении электричества в Венесуэле

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      Майк Помпео, государственный секретарь США
      Майк Помпео, государственный секретарь США / twitter.com/SecPompeo

      Масштабное отключение электроэнергии почти на всей территории Венесуэлы – прямое следствие некомпетентной политики Николаса Мадуро.

      Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter.

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      По его словам, Венесуэла разрушена не из-за США, не из-за Колумбии, Бразилии, Европы или кого-либо другого. А только из-за неудачной политики режима.

      Политика Мадуро не может ничего принести, кроме тьмы,
      – заявил Помпео.

      И добавил: "Нет еды. Нет лекарств. Теперь нет власти. Дальше не будет Мадуро".

      Напомним, в 23 из 25 штатов Венесуэлы произошло масштабное отключение электричества вечером в четверг, 7 марта, из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны.

      Что происходит в Венесуэле?

      Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки.

      Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.
      Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Россия тем временем поддержала Николаса Мадуро.

      За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. Инфляция по 2018 год в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, достигла более миллиона процентов.

      В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек. В периферийных районах жители Венесуэлы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.

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      Теги: Новости США Венесуэла Майк Помпео
      Источник: 24 канал
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