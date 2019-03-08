Мадуро не может принести ничего, кроме тьмы, – Помпео об отключении электричества в Венесуэле

Масштабное отключение электроэнергии почти на всей территории Венесуэлы – прямое следствие некомпетентной политики Николаса Мадуро.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter.

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По его словам, Венесуэла разрушена не из-за США, не из-за Колумбии, Бразилии, Европы или кого-либо другого. А только из-за неудачной политики режима.

Политика Мадуро не может ничего принести, кроме тьмы,

– заявил Помпео.

The power outage and the devastation hurting ordinary Venezuelans is not because of the USA. It’s not because of Colombia. It’s not Ecuador or Brazil, Europe or anywhere else. Power shortages and starvation are the result of the Maduro regime’s incompetence. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 8 марта 2019 г.

И добавил: "Нет еды. Нет лекарств. Теперь нет власти. Дальше не будет Мадуро".

Maduro’s policies bring nothing but darkness. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 8 марта 2019 г.

Напомним, в 23 из 25 штатов Венесуэлы произошло масштабное отключение электричества вечером в четверг, 7 марта, из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны.

Что происходит в Венесуэле?

Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки.

Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.

Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Россия тем временем поддержала Николаса Мадуро.

За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. Инфляция по 2018 год в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, достигла более миллиона процентов.

В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек. В периферийных районах жители Венесуэлы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.