Мадуро полагается на Россию в вопросе обеспечения экономической независимости Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что надеется на Россию в вопросе обеспечения экономической независимости страны.

Об этом Николас Мадуро сообщил в своем Twitter.

Читайте также: В Венесуэле задержали Украинские за перевозку 147 килограммов кокаина

Венесуэльский лидер сделал такое заявление по итогам встречи во вторник с российской делегацией во главе с заместителем министра финансов России Сергея Сторчака.

Экстраординарная рабочая встреча с заместителем министра финансов и рабочей командой экономических экспертов Российской Федерации. Обсудили идеи, которые помогут нам в совершенствовании новой производительной модели, чтобы окончательно укрепить нашу экономическую независимость,

– написал Мадуро.

Он отметил, что речь идет о преодолении рентной экономической модели. Во встрече принимали участие представители Центрального банка России, казны и ряда других российских ведомств.

#EnVivo | Palacio de Miraflores | Reunión con asesores, expertos e investigadores en materia económica y financiera de la Federación Rusa, en aras de trascender el modelo económico rentista. ¡Independencia Económica! https://t.co/cApdo56edv — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 30 жовтня 2018 р.

Добавим, что в Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда, к концу 2018 уровень инфляции в стране может достичь 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Зимбабве в конце 2000-х годов. С четверга, 25 октября, по вторник, 30 октября, курс доллара на "черном" рынке Венесуэлы вырос почти на 20 процентов – с 201 до 240 суверенных боливаров.