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      Мадуро полагается на Россию в вопросе обеспечения экономической независимости Венесуэлы

      27 Читати новину українською
      Николас Мадуро
      Николас Мадуро / Фото из открытых источников

      Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что надеется на Россию в вопросе обеспечения экономической независимости страны.

      Об этом Николас Мадуро сообщил в своем Twitter.

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      Венесуэльский лидер сделал такое заявление по итогам встречи во вторник с российской делегацией во главе с заместителем министра финансов России Сергея Сторчака.

      Экстраординарная рабочая встреча с заместителем министра финансов и рабочей командой экономических экспертов Российской Федерации. Обсудили идеи, которые помогут нам в совершенствовании новой производительной модели, чтобы окончательно укрепить нашу экономическую независимость,
      – написал Мадуро.

      Он отметил, что речь идет о преодолении рентной экономической модели. Во встрече принимали участие представители Центрального банка России, казны и ряда других российских ведомств.

      Добавим, что в Венесуэле уже долгое время продолжается экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда, к концу 2018 уровень инфляции в стране может достичь 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Зимбабве в конце 2000-х годов. С четверга, 25 октября, по вторник, 30 октября, курс доллара на "черном" рынке Венесуэлы вырос почти на 20 процентов – с 201 до 240 суверенных боливаров.

      Теги: Новости России Венесуэла Новости политики
      Источник: 24 Канал
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