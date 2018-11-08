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      Мафия блокирует постановление о снижении цены на газ, – Юлия Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Пропрезидентское большинство не дает вынести на рассмотрение парламента постановление об отмене решения Порошенко повысить цену на газ, подписанное лидерами 6 фракций и депутатских групп.

      Об этом заявила Юлия Тимошенко во время заседания Верховной Рады.

      "Большинство в парламенте – это мафия. Это жизненно необходимое постановление не ставят в этом прогнившем зале на голосование, и даже не дают команду профильному комитету рассмотреть это", – возмутилась она и заметила, что вопросы людей в зале Верховной Рады большинство депутатов не волнуют.

      "Батькивщина" настаивает на принятии постановления, которое отменит повышение цены на газ и введет мораторий на его дальнейшее подорожание.

      Кроме того, Юлия Тимошенко настаивает на проведении расследования коррупции в НАК "Нафтогаз", причастности президента и всего его окружения к незаконному повышению тарифов.

      "Мы будем бороться за то, чтобы отменить повышение цены на газ. Мы не будем голосовать сегодня ни за один закон, пока не будет принято постановление", – отметила она и призвала "все честные фракции не голосовать ни за что".

      Юлия Тимошенко подчеркнула, что на нужды населения необходимо направить газ собственной добычи, и это позволит снизить его стоимость минимум вдвое. Новая власть примет соответствующее решение сразу после выборов.

      Теги: Нафтогаз ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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