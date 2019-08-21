Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем

Припортовые терминалы – это золотая жила, с которой государство могло бы неплохо зарабатывать, но их отдали в аренду частным компаниям. Но работники одного из терминала пожаловались, что с тех пор как на него зашел частный инвестор они остались без работы и зарплаты. В этом выпуске журналисты программы "ЦРУ" расскажут, как из ценного государственного имущества делают бесценок.

Одесская область – это не только пляжи, море и самые популярные в Украине курорты, это еще и три крупнейших и самых мощных морских порта – "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

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Только за пять месяцев 2019 года порт "Черноморск" увеличил перевалку грузов до 10,5 миллионов тонн. Согласно отчету Администрации морских портов, это на 20% больше, чем на аналогичный период в 2018 году. Но на самом деле в "Черноморску" происходят странные вещи.

Все порты в Украине принадлежат государству и управляются Администрацией морских портов, которая в каждом порту имеет одноименный филиал. Приватизация морских ворот запрещена. Каждый порт состоит из терминалов, которые обрабатывают все грузы. И именно терминалы можно отдавать частным компаниям. Бизнес или строит собственный терминал с нуля, или же берет в аренду у государства.



Порт "Черноморск"

Теоретически частный бизнес имеет множество вариантов того, как вложить деньги в украинские порты, но в реальной жизни потенциальные инвесторы могут зайти в портовую отрасль Украины только через аренду.

Такая практика в Украине существует уже давно. Идея, которая сначала закладывалась, до сих пор не заработала, а обновленный закон о концессиях так и не приняли. Поэтому компании заходят в порты через договора аренды,

– сказал экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

Второй терминал порта "Черноморск" ушел в частный сектор именно по этой схеме. Одесское отделение Фонда госимущества отдало его в 2018 году фирме "Европиан агро инвестмент Юкрейн". Тогда она принадлежала компании из Нидерландов.

Интересно, что объект оценили в чуть более 190 миллионов гривен. Но если разделить эту сумму на площадь, то получается, что один квадратный метр терминала стоит только 1700 гривен.



Порты Одессы

В договоре аренды также очень интересные пункты. Например, "создать комплекс, который сможет обрабатывать 1,5 миллиона тонн грузов в год. С дальнейшим ростом в восемь миллионов". Вместе с недвижимостью частным компаниям достались и рабочие, которые работали на втором терминале. Они рассказали, что "Европиан агро инвестмент Юкрейн" и близко не обеспечила объемов переработки, которые должны быть по договору.

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