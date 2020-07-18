Вблизи станции метро Вырылца в Киеве очевидцы сняли курьезный случай: пьяный мужчина приехал в магазин на коне. На кадрах видно, что он еле держался на ногах, а на обратном пути домой и вовсе уснул на лошадке.

Видео курьеза выложили в фейсбук-сообществе "Киев оперативный".

Подобная история За пивом заехал: мужчина верхом на коне зашел в супермаркет в одних трусах – видео

Синий, как изолента, на лошади заехал за добавкой в магазин. Смотрите видео до конца,

– пошутил автор.

Мужчина привязал лошадь к остановке и двинулся в ближайший магазин. Отметим: удалось ему это нелегко: мужчина еле переплетал руками, чтобы стянуть веревку.

После совершения покупок герой видео сел на коня и двинулся в ту сторону, откуда приехал. "Шопинг" его настолько утомил, что пришлось полностью лечь на лошадь и заснуть. Дальнейшие происшествия "покупателя на коне" неизвестны.

Отметим: станция метро Вырлица расположена вблизи границы города Киева и Киевской области. Скорее всего, лошадка тащила своего всадника из приближенного села.

Киев и покупатели на лошадях

В одном из супермаркетов Киева 28 июня посетители стали свидетелями подобного курьезного случая. Обнаженный мужчина на коне заехал прямо в магазин.

К тому же, коня, пьяный мужчина силой отобрал у смотрителя парка развлечений.