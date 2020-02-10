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      Магазин для богачей в Киеве: аквариумы с устрицами, шкафчик с икрой и потенциальные невесты

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      Элитный магазин в Киеве / Delfi

      В Киеве в элитном магазине Good Wine можно отыскать все, что душа пожелает: от свежих морепродуктов до невест, которые ищут влиятельных мужчин. Над фруктами дежурят "охранники качества", а подобрать вино помогают сомелье. Все бы ничего, но цены за такие услуги тоже впечатляют.

      Стоимость продуктов в несколько раз превышает цены обычных столичных супермаркетов. Об элитном магазине пишет литовское издание Delfi. Там объясняют: многие украинцы приезжают в Литву на заработки, поэтому складывается впечатление, что украинцы – бедный народ. Однако, если разведать ситуацию в столичном элитном маркете, складывается совсем другое впечатление.

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      При входе

      Литовский журналист очень долго искал заведение в Киеве. Он спрашивал у таксистов, продавцов обычных магазинов, официантов в кафе о наличие такого супермаркета. О его существовании знали далеко не все.


      Очередь на парковке/ фото Delfi

      Good Wine изначально был магазином с хорошими алкогольными напитками, впрочем, через некоторое время расширил свой ассортимент. Теперь это супермаркет, полон отборных товаров из разных стран мира.


      Рыба из разных стран/ фото Delfi

      На входе здесь дежурят охранники, каждого посетителя они встречают, буквально, как "царя". Может показаться, что они лично знакомы с каждым покупателем.

      Расположен магазин на улице Мечникова.

      Что на прилавках

      В супермаркете есть аквариум с устрицами, удивительная подборка фруктов и овощей из Азии, Южной Америки. У фруктов всегда стоят "охранники качества", которые следят, чтобы в корзинах не было испорченных продуктов.

      Вам не надо задумываться, какой из перцев больше подойдет для рагу, консультант выберет для вас наиболее подходящий вариант,
      – пересказывает литовский посетитель Good Wine.

      Ассортимент сыров тоже впечатляет: товары доставляют прямо из хозяйств, при чем – в день производства, поэтому они отличаются свежестью.


      Аквариум с устрицами/ фото delfi

      В Good Wine продают не просто мясо: его перед выкладыванием на прилавок массируют…


      Мясо в Good Wine/ фото Delfi

      Не уходят клиенты и от шкафа с икрой. Постоянные посетители-толстосумы точно знают, какая лучше, а новичкам сделать выбор поможет консультант.

      Правильно дополнить выбранную пищу алкогольным сопровождением поможет сомелье.


      Холодильник-шкафчик с икрой/ фото Delfi

      При этом, выбранную еду для посетителей могут еще и приготовить. Полакомиться ею можно в кафе, расположенных рядом, – заведения напоминают клубы для богатых людей.

      Красиво жить не запретишь: кто посетители

      В магазине всегда полно людей. Парковка перед ним заставлена автомобилями и там постоянные пробки. Владельцы магазина уже открыли еще два таких заведения – они тоже расположены в престижных районах города.

      Важно только знать, что все товары там значительно дороже, чем в обычных магазинах Киева. В 2, в 3 и даже более раз дороже! Правда, кое-что стоит почти как тот же товар в Литве, но не надо забывать – у нас есть евро, а в Украине – нет,
      – отмечает литовский журналист.

      Он добавляет: "к магазину подъезжают роскошные автомобили с элитой – бандитами и звездами. В руках у них – толстые кошельки". Однако, не опровергает – здесь есть и обычные посетители. Правда, это – преимущественно девушки, которые ищут влиятельных мужчин.


      Морепродукты на любой вкус/ фото Delfi

      Их легко распознать: они покупают немного – буханку хлеба, бутылку воды, ходят по магазину медленно, будто ища что-то особенное.

      К слову, вход в магазин бесплатный и не требует никаких специальных пропусков. Попробовать дорогую жизнь может каждый, если, конечно, имеет за что.


      Хлеб и цены на него в Good Wine/ фото Delfi

      Good Wine на Оболони

      Интересно! Именно в таком магазине покупает себе продукты президент Зеленский. Об этом он признался во время пресс-марафона, который состоялся в прошлом году в октябре. Правда, во время рассказа о своих покупках глава государства назвал нереальными как для украинского рынка в целом, так и для Good Wine в частности, цены.

      "Я покупаю хлеб гречишный, но вообще делаю это очень редко, потому что мне нельзя его есть. Я покупаю его в магазине Good Wine и знаю, что он там стоит от 15 до 24 гривен. Я беру по 25-30 гривен. Там разный хлеб. Я хожу в этот магазин и покупаю хлеб, воду, могу купить вино, вот и все. Еще покупаю сыр. Люблю очень сыр к вину. Сыр покупаю... килограмм стоит 58 гривен", – отметил Зеленский.

      Сыр по такой цене в этом магазине журналисты не нашли.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Деньги Новости Киева
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