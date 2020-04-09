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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Магазины согласились снизить цены на время карантина: какие именно и на что

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      Супермаркети знизять ціни на продукти / shutterstock

      Торговые сети начинают выполнять рекомендации Антимонопольного комитета Украины. Так, они согласились снизить цены на продукты первой необходимости.

      Від представників торгових мереж Антимонопольний комітет уже отримав листи із погодженням. Про це голова Київського обласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький повідомив у фейсбуці.

      Раніше Антимонопольний комітет відкрив справу через завищення цін: список магазинів

      Йдеться про такі магазини:

      • NOVUS
      • Ашан
      • METRO Cash & Carry Ukraine
      • Сільпо
      • BILLA
      • АТБ-Маркет
      • VARUS
      • ЕКО маркет 
      • Велика Кишеня
      • Велмарт

      Завтра, цю інформацію зможуть перевірити усі бажаючі у магазинах зазначених мереж (інформацію з переліком товарів на які знижено націнку можна буде побачити на сайті компаній),
      – написав Хмельницький.

      Мережі NOVUS, BILLA, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт на період карантину взагалі прибрали торгівельну націнку на окрему групу товарів і тепер вона дорівнює 0%.  

      Йдеться про окремі товари:

      • борошно,
      • буряк,
      • капуста,
      • картопля,
      • морква,
      • різні крупи, зокрема гречка,
      • цибуля,
      • цукор,
      • олія,
      • макаронні вироби,
      • молоко,
      • яйця.

      Раніше, 8 квітня, АМКУ надіслав торговим мережам торгівельним мережам надано обов’язкові рекомендації вжити заходів щодо:

       

      • Перегляду умов залучення постачальників продукції для збільшення кола потенційних постачальників з метою запобігання штучного дефіциту товару.
      • Перегляду умов контрактів з постачання товарів, укладених мережами продуктових магазинів задля зменшення періоду відтермінування оплати за поставлені товари, з постачальниками продукції за діючими договорами, та встановлення аналогічних умов з потенційними постачальниками продуктів харчування на час карантину.
      • Перегляду рівня націнки на продукти харчування, що входять до споживчого кошика.

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Мировой кризис 2020 Компании и рынки АМКУ Деньги Цены на гречку Цены
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