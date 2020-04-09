Магазины согласились снизить цены на время карантина: какие именно и на что

Торговые сети начинают выполнять рекомендации Антимонопольного комитета Украины. Так, они согласились снизить цены на продукты первой необходимости.

Від представників торгових мереж Антимонопольний комітет уже отримав листи із погодженням. Про це голова Київського обласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький повідомив у фейсбуці.

Раніше Антимонопольний комітет відкрив справу через завищення цін: список магазинів

Йдеться про такі магазини:

NOVUS

Ашан

METRO Cash & Carry Ukraine

Сільпо

BILLA

АТБ-Маркет

VARUS

ЕКО маркет

Велика Кишеня

Велмарт

Завтра, цю інформацію зможуть перевірити усі бажаючі у магазинах зазначених мереж (інформацію з переліком товарів на які знижено націнку можна буде побачити на сайті компаній),

– написав Хмельницький.

Мережі NOVUS, BILLA, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт на період карантину взагалі прибрали торгівельну націнку на окрему групу товарів і тепер вона дорівнює 0%.

Йдеться про окремі товари:

борошно,

буряк,

капуста,

картопля,

морква,

різні крупи, зокрема гречка,

цибуля,

цукор,

олія,

макаронні вироби,

молоко,

яйця.

Раніше, 8 квітня, АМКУ надіслав торговим мережам торгівельним мережам надано обов’язкові рекомендації вжити заходів щодо:

Перегляду умов залучення постачальників продукції для збільшення кола потенційних постачальників з метою запобігання штучного дефіциту товару.

Перегляду умов контрактів з постачання товарів, укладених мережами продуктових магазинів задля зменшення періоду відтермінування оплати за поставлені товари, з постачальниками продукції за діючими договорами, та встановлення аналогічних умов з потенційними постачальниками продуктів харчування на час карантину.