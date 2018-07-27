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Магичность ветряков в Нидерландах глазами талантливого фотографа: удивительные фотографии

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Нидерланды – страна тюльпанов и ветряных мельниц, которая влюбляет туристов с первых же минут пребывания. Фотограф решил показать, насколько магическими могут показаться эти известные символы государства.

Талантливый фотограф из Нидерландов Альберт Дросте является одним из самых известных художников современности. В свои 32 года мужчина весьма преуспел: его фотографии публикуют одни из самых влиятельных изданий, в частности, Time, Huffington Post, Daily Mail и National Geographic.

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В свободное время Альберт Дросте создает магические фото, которые приковывают к себе внимание и завораживают красотой. В сети он опубликовал яркие фотографии, снятые в нидерландском селе Зансе-Сханс. Невероятная природа, таинственный туман и игра света – именно такими возникают серии удивительных фото Альберта Дросте.

Село Зансе-Сханс является популярным туристическим направлением. В течение дня оно заполнено тысячами туристов. Однако, когда туристические магазины и рестораны закрываются, автобусы уезжают, а площадь становится полностью пустой, съемка показывает истинную красоту этого места,
– заверил Альберт Дросте в одном из изданий.

По его словам, лучшие фото в Зансе-Сханс делают утром, когда природа еще не проснулась. Тогда туман охватывает все село, а ветряки кажутся сказочными и немного мистическими.

Теги: LifeStyle Фотоновости Нидерланды Путешествия
Источник: 24 Канал
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