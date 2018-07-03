Магнитные бури в июле: когда ожидать сильных колебаний

Магнитные бури в июле 2018 будут сильнее, чем в июне. Метеозависимым людям придется пережить несколько слабых и сильных магнитных бурь.

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.



Согласно данным лаборатории, 15, 20 и 22 июля будут ожидаться магнитные колебания, а 23 июля, в понедельник, магнитная буря достигнет уровня G1.

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По другим данным ученых, слабые магнитные бури также следует ожидать 7, 29 и 30 июля. А вот сильные магнитные бури прогнозируют на 15 и 18 июля.



Облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно. Следует не перерабатывать, избегать стрессов, интенсивных силовых нагрузок. Также сбалансировано питайтесь и проводите больше времени на свежем воздухе.



Также стоит во время магнитных бурь отказаться от вредных привычек, жестких диет, жирной, копченой и острой пищи.

Магнитные бури в июле: график

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