Магнитные бури в июне: украинцев ожидает новая волна

Магнитные бури надвигаются на Землю. Влияние геомагнитного шторма жители планеты могут ощущать 1 и 2 июня.

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Слабая магнитная буря достигнет Земли уже в пятницу, 1 июня. А поднимется буря до уровня G2 в субботу, 2 июня. Ее "шлейф" будет тянуться на протяжении трех дней – 3, 4 и 5 июне однозначно будут ощутимы магнитные колебания.

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Метеозависимые люди могут почувствовать головную боль, головокружение, слабость, раздражительность и перепады настроения.

Медики рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и пить много воды. Также следует избегать тяжелых физических нагрузок и отказаться от употребления алкоголя.

Магнитные бури в июне

Что такое магнитные бури? Это вспышки на Солнце, которые влияют на магнитное поле Земли. Эти вспышки являются огромными сгустками энергии, которые проходя через космос, создают колебания магнитного поля планеты. А магнитные колебания влияют на самочувствие жителей планеты.