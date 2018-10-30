Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитная буря первого уровня ожидается в субботу, 3 ноября. Кроме этого, 4, 5, 6, 9 и 11 ноября метеозависимые люди могут чувствовать магнитные возмущения.

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Во время магнитных бурь и геомагнитных колебаний люди могут испытывать головную боль, бессонницу, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, снижение работоспособности и усталость, рост адреналина в крови, обострение хронических заболеваний, стрессы и депрессию.

Состояние можно облегчить хорошим отдыхом, сбалансированным питанием и прогулками на свежем воздухе.

Магнитные бури в ноябре: график

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