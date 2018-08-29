Магнитные бури в сентябре: к чему готовиться украинцам

Магнитных бурь в сентябре 2018 года пока не прогнозируют. И жителей планеты ожидают частые магнитные возмущения, сила которых приравнивается к магнитной буре первого уровня.

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В этом месяце Украину накроет шесть магнитных колебаний, которые приравниваются к магнитной буре уровня G1. В частности, магнитные колебания ожидаются в период с 11 по 14 сентября, 16 и 22 сентября.

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Бури первого уровня могут влиять на энергетические системы, космические аппараты и наземные системы.

Некоторые метеозависимые люди могут чувствовать в эти дни незначительный дискомфорт. Его можно облегчить, избегая стрессов, интенсивных занятий спортом и больше отдыхая. Также медики рекомендуют сбалансировано питаться и больше проводить времени на улице.

Также стоит во время магнитных бурь отказаться от вредных привычек, жестких диет, жирной, копченой и острой пищи.