Магнитные бури в сентябре: к чему готовиться украинцам
Магнитных бурь в сентябре 2018 года пока не прогнозируют. И жителей планеты ожидают частые магнитные возмущения, сила которых приравнивается к магнитной буре первого уровня.
Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
В этом месяце Украину накроет шесть магнитных колебаний, которые приравниваются к магнитной буре уровня G1. В частности, магнитные колебания ожидаются в период с 11 по 14 сентября, 16 и 22 сентября.
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Бури первого уровня могут влиять на энергетические системы, космические аппараты и наземные системы.
Некоторые метеозависимые люди могут чувствовать в эти дни незначительный дискомфорт. Его можно облегчить, избегая стрессов, интенсивных занятий спортом и больше отдыхая. Также медики рекомендуют сбалансировано питаться и больше проводить времени на улице.
Также стоит во время магнитных бурь отказаться от вредных привычек, жестких диет, жирной, копченой и острой пищи.
Магнитные бури в сентябре: график
К слову, в 2018 году магнитные бури наивысшего класса в Украине прошли 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая. Все остальные магнитные бури достигали минимального – первого уровня.
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