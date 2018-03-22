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Магнолии превратили Стамбул в сказочный город: удивительные фото

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В Турции расцвели магнолии
В Турции расцвели магнолии / Соцсети

В мире бушует настоящая весна. Так, один из крупнейших городов Турции превратился в розово-белый сказочный город. Сотни туристов со всего мира приехали полюбоваться красотой природы.

Крупнейшие парки Стамбула украсились магнолией. Удивительные кадры опубликовали пользователи социальной сети Instagram. Большинство из очевидцев – местные жители Стамбула, которые с нетерпением ждали цветения деревьев.

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Для ьуристов местные СМИ составили список парков, где можно увидеть невероятную красоту магнолий. Так, сейчас стоит посетить парки Эриган, Гулхане, Макка, Бочиника Бакиркой, Улус и популярный дендрарий Ататюрк.

Допис, поширений Ebru (@ebru.34.t)

Допис, поширений Ebru (@ebru.34.t)

Теги: LifeStyle Новости Турции
Источник: 24 Канал
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