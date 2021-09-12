Махинации с фальсифицированным горючим: теневой рынок нефтепродуктов вырос до небывалых размеров

22 миллиарда гривен – сумма, которую в 2021 году может недополучить бюджет из-за махинаций с фальсифицированным горючим. Теневой рынок нефтепродуктов вырос, и если это не остановить, то страна в дальнейшем будет терять огромные деньги, а автомобилисты – своих "железных коней".

Сначала беспрепятственное прохождение таможенного контроля, а затем – поездка на подпольные предприятия. Конечная цель – человек и его авто, речь идет именно о контрафактном топливе. Сырье, или же уже готовый бензин "бадяжники" везут из-за границы. Одну из таких схем недавно разоблачили на Харьковщине.

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О том, что в пункт пропуска "Гоптовка" должен прибыть грузовик с сырьем для изготовления фальсификата, пограничные оперативники узнали заблаговременно. Далее – десятки обысков на предприятиях и заправках. Оперативный сотрудник Госпогранслужбы рассказал, что всю цепь от границы, фактически, отследили до потребителя.

"Материалы были переданы процессуальным руководителям и следственным подразделениям, и соответственно в ходе проведения обысков наши предостережения были подтверждены", – рассказал он.

Как работают схемы по поддельным нефтепродуктам

На подпольном заводе правоохранители изъяли почти 21 тонну спиртового растворителя, завезенного из России под видом совсем другого вещества. А всего только на Харьковщине уже обнаружили более 730 тонн поддельных нефтепродуктов и оборудования на сумму 54 миллиона гривен. Работают такие схемы на удивление просто.

В Украину ввозится технический метанол, являющийся сырьем, которое должно облагаться налогом и накладываться таможенные сборы при ввозе. Но оно ввозится скрыто от таможенного контроля,

– объяснил оперативный сотрудник Госпогранслужбы.

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То есть в документах пишут совсем другое наименование товара и дельцы не платят никаких сборов. Так уже на начальном этапе теряются миллионы гривен, которые должны пополнить госбюджет. Из этого агрессивного вещества делают вполне реальное горючее. По информации правоохранителей, в Украине соответствующий суррогат изготавливали на территории таких областей:

Харьковской;

Черниговской;

Киевской.

Ведь ввозили составляющие из России и Беларуси. Соответственно логистика – минимальная, а проверить цистерну с опасным химикатом непросто.



Составляющие для поддельного топлива ввозили из России и Беларуси / Скриншот из видео программы "Граница.UA"

Фальшивое топливо несет угрозу для автомобилей

Сотрудник Госпогранслужбы отметил, что ввозя цистернами, как на железнодорожном направлении, так и на автомобильном, определенную жидкость, которая еще и имеет пометку, что она ядовита – не каждый таможенник и не каждое должностное лицо имеет возможность контролировать и экспертно проверять ее.

В дальнейшем фальшивое топливо реализуется не только на нелегальных заправках, но и, самое страшное, во вполне законных сетях. Со временем об этом "просигналят" многочисленные неисправности автомобиля. Ведь суррогат – реально опасен. Например, некоторые добавки способны превратить дешевый бензин в элитный, для анализа. Однако на самом деле агрессивные реактивы быстро "сожрут" внутренности авто.



Суррогат опасен для авто / Скриншот из видео программы "Граница.UA"

Только с начала 2021 года в Украину ввезли более 90 тысяч тонн сырья и готового топлива. Об этом свидетельствуют обыски на почти 50 точках возможного изготовления. И если бы эти схемы действовали в дальнейшем, сумма убытков могла бы достичь не менее 700 миллионов гривен.

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Но эти цифры растут чуть ли не каждый день. Например, на Харьковщине пограничные оперативники вместе со спецназовцами ДОЗОРа и таможенниками выявили очередную схему. Дельцы поставляли в Украину сжиженный газ для бытового пользования. Далее – незаконно перерабатывали его на автомобильный и распространяли по заправкам.

В то же время желающих приобрести дешевое топливо до сих пор слишком много. Поэтому рассчитывать на то, что теневой рынок со временем сойдет на нет не стоит. Скорее всего – будут меняться только схемы.