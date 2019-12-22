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      Махинации с квитанциями за отопление: жителям столицы приходят космические платежки

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      Несмотря на теплую погоду жителям столичной многоэтажки приходят космические счета за отопление. Например, за месяц они должны заплатить по 4000 с квартиры. Жители убеждены, что их обманывают, ведь берут показатели счетчика без их ведома.

      Пенсионерка Раиса получила квитанцию ​​за отопление в 4159 гривен, тогда как за воду ей насчитали 280 гривен. При пенсии в 1670 гривен такие счета – физически невозможно оплатить. Она сможет оплатить их только при условии, если не будет 3 месяца ничего есть и пить.

      К слову, правительство одобрило новые правила поставок горячей воды: детали

      На увеличение стоимости отопления жалуются и другие жители этого дома. Все в один голос уверяют, что по сравнению с прошлым годом, цены выросли вдвое. Житель дома Владислав подчеркнул, даже если считать по новому тарифу, то никак не может быть такая большая сумма.

      Жители дома цифрам в квитанциях не верят, потому что показатели счетчика берут без их ведома. Но на обращение предоставить доступ к ним, в ответ слышат только одни обещания от заместителя столичного мэра.

      Даже если нас допустят, то там такие счетчики, мы ничего не увидим. Они снимают показатели на флешку. Но в этот момент они должны показать нам все, что они сняли,
      – отметила жительница Людмила.


      Махинации с квитанциями за отопление

      Разбираясь с этой проблемой, жители дома нашли еще одну, не менее важную. Оказывается, они должны вернуть льготы, предоставленные им в прошлом году. И всю эту сумму компания, которая обслуживает их счетчики – "Еврореконструкция", без ведома людей, внесла в квитанции. А сумма там не маленькая – примерно 2000.

      Как оказалось, в департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры, куда обратились жители дома, сделать ничего не могут.

      Это частная организация. Она мне не подчиняется, я понимаю, что нужно как-то попытаться повлиять на ситуацию. Ну, я попробую позвонить директору "Еврореконструкции", сказать в чем проблема. Послушает ли он меня, я не могу пообещать,
      – отметил первый заместитель директора департамента Иван Пастухов.

      Теперь жители многоэтажки планируют писать новые заявления, чтобы им предоставили информацию о том, сколько они на самом деле использовали килокалорий тепла за последние 2 года.

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Цены Новости Киева Тарифы Тарифы на газ
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