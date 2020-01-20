17:42
20 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России
      Вєсті Кремля
      23:01, 18 января
      Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:22, 18 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Махинация почти на 2 миллиона гривен: в чем заподозрили харьковского чиновника

      35 Читати новину українською
      Следователи раскрыли махинации во время ремонта моста

      Прокуратура подозревает заместителя главы одного из департаментов Харьковского горсовета. Чиновник, вероятно, списал средства во время ремонта моста. По оценкам правоохранителей, эти махинации стоили госбюджету 1,9 миллиона гривен.

      Стало известно о коррупционной схеме во время реконструкции одного из крупнейших мостов в Харькове, сообщили на сайте Офиса генпрокурора.

      Читать больше: Дорогие сумочки и драгоценные кольца: как украинские сборщики налогов становятся богачами

      Следователи установили, что руководитель передал подрядчику асфальт, который по факту стоил значительно дешевле, чем было указано в документации.

      В результате, по оценкам правоохранителей, местный бюджет потерял почти 1,9 миллиона гривен. Мужчину подозревают в растрате имущества и злоупотреблении служебным положением по статье 191 Уголовного кодекса. Ему может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности.

      В Великобритании включили трезубец в экстремистские символы: Украина возмущена
      сегодня
      2086
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости Украины Коррупция Офис генпрокурора Новости Харькова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:21 Тарифы на воду для населения в 2020 году: сколько будут платить украинцы
      Юлія Поскробок 1861
      сегодня , 17:00 Нечего отстаивать. О Конституции России, которая привела узурпатора
      Запретное мнение 85
      сегодня , 17:13 Виды каминов для дома: обзор современных элемента интерьера
      20
      сегодня , 14:00 Как подготовиться к отпуску в экзотической стране
      46
      сегодня , 15:30 ВРП продовжує покривати одіозних суддів: обурливі факти
      Роман Маселко 61
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук