Махинация почти на 2 миллиона гривен: в чем заподозрили харьковского чиновника

Прокуратура подозревает заместителя главы одного из департаментов Харьковского горсовета. Чиновник, вероятно, списал средства во время ремонта моста. По оценкам правоохранителей, эти махинации стоили госбюджету 1,9 миллиона гривен.

Стало известно о коррупционной схеме во время реконструкции одного из крупнейших мостов в Харькове, сообщили на сайте Офиса генпрокурора.

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Следователи установили, что руководитель передал подрядчику асфальт, который по факту стоил значительно дешевле, чем было указано в документации.

В результате, по оценкам правоохранителей, местный бюджет потерял почти 1,9 миллиона гривен. Мужчину подозревают в растрате имущества и злоупотреблении служебным положением по статье 191 Уголовного кодекса. Ему может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности.