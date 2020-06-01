Май в Киеве стал самым холодным с начала века
Среднемесячная температура воздуха в Киеве в мае 2020 года составляла всего 12,4 градуса тепла. А это на 2,8 градуса ниже климатической нормы. Поэтому климатологи признали май 2020 года самым холодным в XXI веке.
Водночас метеорологічне літо до столиці поки що не завітало. Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії.
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Як зазначили метеорологи, найхолодніше у Києві було 13 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +2 градусів, а найтепліше – 11 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +27,6 градуса.
Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких випало аж у 230% від кліматичної норми. У рейтингу найвологіших цьогорічний травень став шостим, повідомили кліматологи.
У червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах +18...+22 градусів тепла, що на 1,0 – 1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.
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