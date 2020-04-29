Что изменится в мае: открытие рынков, индексация пенсий и окончание карантина

С 1 мая 2020 года заработают продуктовые рынки, а 11 мая вообще должен закончиться карантин. В последний месяц весны пенсионеры получат проиндексированную пенсию. Газ в мае для украинцев подешевеет, а фотофиксации нарушений правил ПДД не будет.

Май 2020 года для украинцев будет месяцем перемен. Хоть много кто ждет окончания карантина 11 мая, правительство пока не гарантирует, что это произойдет именно тогда. 24 канал собрал все изменения, которые запланированы для украинцев в последний месяц весны 2020 года.

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Открытие рынков

В конце апреля правительство разрешило с 1 мая открыть продовольственные и аграрные рынки. Предшествовали этому протесты предпринимателей, продавцов и аграриев в разных уголках Украины. В целом в Украине откроют 872 рынка в разных областях, но перед тем соответствующий территориальный орган Госпродпотребслужбы должен выдать решение о соблюдении противоэпидемических требований.

Однако, рынки отныне не будут выглядеть так, как раньше. Их работу во время пандемии позволили с соблюдением ряда санитарных требований: маска, расстояние и измерение температуры.

О решении Кабмин разрешил открыть рынки

При каких условиях будут работать рынки

Будут пускать на рынок работников, продавцов и посетителей, только если они будут в маске или респираторе и им бесконтактно перед тем измерят температуру. Людей с повышенной температурой на рынок не допустят.

На каждом входе или въезде на рынки должны быть антисептики.

На 10 квадратных метров должен быть только один покупатель.

Каждые три часа будут проводить дезинфекцию поверхностей.

В конце каждого рабочего дня должны дезинфицировать и убирать все помещения.

Не должно быть никакой стихийной торговли на прилегающей к рынку территории.

Для продавцов

Расстояние между рабочими местами должно быть не менее 3 метров.

Продавцов и покупателей должны отграничивать защитные экраны.

Для работников

Следует информировать посетителей рынка относительно установленных ограничений и профилактики коронавируса.

Нужно контролировать, соблюдаются ли требования по профилактике COVID-19. А в случае нарушений, их следует оперативно устранить.

Также на рынках отныне будут дополнительные элементы контроля. На каждом из рынков будут следить за соблюдением описанных выше требований два инспектора Госпродпотребслужбы. Ежедневный мониторинг будет проводить и Кабмин.

Ослабление карантина

Карантин ввели с 12 марта по 3 апреля, затем продлили еще до 24 апреля, а затем еще до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ослаблять карантин до этого времени не будут. А вопрос: "Продолжат ли карантин после 11 мая" по состоянию на конец апреля остается риторическим. Скорее всего, дату окончания действия крантинних ограничений опять перенесут, однако уже анонсировали их ослабление.

Важное заявление Карантин не ослабят досрочно, – Шмыгаль

Однако, уже обнародованы 5 этапов постепенного и полного выхода из карантина. И если эпидемическая ситуация улучшится, первый из этапов начнется уже 12 мая.

Первый этап выхода из карантина

Стартовую точку плана выхода из карантина в правительстве назвали "День К". Для его начала есть два условия:

Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%.

Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%.

В этом случае с 11 мая, отметил Шмыгаль, можно будет говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли бытовыми товарами, части сферы услуг. Люди смогут выйти на работу.

Обо всех пяти этапах выхода из карантина читайте подробнее в нашем материале по ссылке.



План выхода из карантина в 5 этапах / Инфографика 24 канала

Индексация пенсий

В мае 8 миллионов 400 тысяч пенсионеров получат увеличенные пенсии. Так, по словам руководителя Министерства социальной политики Марины Лазебной, размер пенсии вырастет в среднем на 260 гривен.

Подробно Индексация пенсий: каким будет механизм и когда будут выплаты

Деньги на увеличение пенсий, напомним, удалось "выкроить" благодаря принятым изменениям в госбюджет-2020 и формированию Фонда борьбы с COVID-19. Именно поддержка пенсионеров, рядом с закупкой медпрепаратов и техники, а также увеличением зарплат медикам, были ведущими направлениями изменений в экономике из-за коронавируса.

Перерасчет пенсий проведут с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11,

– говорится в объяснении Пенсионного фонда Украины.

Увеличение пенсионных выплат с мая 2020 будет осуществляться двумя путями:

Индексация трудовых пенсий:

она составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом, минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен;

она составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом, минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен; Доплата к пенсиям:

пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную надбавку в 500 гривен. В целом это коснется 1,5 миллиона пенсионеров.

Также до 2 100 гривен повысили минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

Цена на газ в мае

"Нафтогаз" назвал новую цену для формирования тарифа на газ для населения, которую придется платить в мае. Тариф в первой платежке, то есть за потребленный газ, у всех одинаковый и составляет 3,71 гривны за кубометр потребленного газа.

В апреле украинцы заплатили за потребленный в марте газ по тарифу 4,33 гривны за кубометр. Таким образом в майских платежках тариф на 14,3% дешевле.

Как определяется тариф за потребленный газ?Цену устанавливает "Нафтогаз" ежемесячно, но она не может быть ниже стоимости газа на голландском газовом хабе TTF плюс стоимость его доставки в Украину. Таким образом к оптовой цене добавляют НДС, наценку газсбытов и "Укртрансгаза".

Цена во второй платежке, то есть за транспортировку, отличается в разных областях и даже районах области. В апреле дешевле всего платили в Киеве – 0,34 гривны за кубометр газа, а дороже всего в части Львовской области – 2,39 гривны.

Смотрите на карте сколько заплатят за транспортировку газа жители разных городов в мае. Цифры, актуальные на май, выделены синим цветом.

Договоры на коммунальные услуги

В Украине с 1 мая 2019 года Законом № 2189-VIII "О жилищно-коммунальных услугах" ввели реформу жилищно-коммунальных услуг. Украинцам дали год на то, чтобы определиться с моделью организации отношений с поставщиками коммунальных услуг.

То есть до 1 мая 2020 года украинцы должны сами определиться, как управлять своими домами и выбрать модель договорных отношений с поставщиками коммунальных услуг.

Какие модели договоров предусмотрены законом?Есть три варианта: индивидуальный договор, коллективный договор, договор в статусе коллективного потребителя. Они доступны для всех коммунальных услуг, кроме электроэнергии и природного газа.

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Если совладельцы многоквартирного дома до 1 мая 2020 года самостоятельно не выбрали одну из моделей организации договорных отношений, тогда между исполнителем соответствующей коммунальной услуги и каждым совладельцем заключается индивидуальный договор. В него не включается плата за обслуживание внутридомовых систем многоквартирного дома.

Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты сетей будут осуществлять совладельцы за свой счет. Ответственность за содержание сетей лежит на самих совладельцах. Если они никого не уполномочили на содержание сетей, никто и не будет этого делать.

Фотофиксация нарушений ПДД

С 1 мая 2020 года должна начать работу Автоматическая система фотовидеофиксации нарушений. Но карантин, так сказать, сыграл на руку нарушителям правил дорожного движения: в Министерстве внутренних дел решили пока отсрочить старт работы автофиксации нарушений. Поскольку карантинные ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

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Однако, до завершения карантина эта система будет работать в тестовом режиме. А уже после его отмены, что может произойти и в этом мае, система заработает наполную. Тогда при превышении скорости движения авто более, чем на 22-23 километра в час (20 "разрешено" и 3% погрешность) АСФП автоматически зафиксирует нарушение.



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