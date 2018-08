Маэстро на все руки: легендарному солисту Iron Maiden Брюсу Дикинсону – 60!

7 августа 1958 года родился Пол Брюс Дикинсон – британский певец и музыкант хэви-метал-группы Iron Maiden, профессиональный спортсмен-фехтовальщик и авиапилот, теле - и радиоведущий, писатель, сценарист и продюсер.

Говорят, талантливый человек – талантлив во всем. Брюс Дикинсон – прекрасная иллюстрация этой пословицы. Причем он не просто "мастер на все руки", а суперпрофи во многих сферах – настоящий Маэстро с большой буквы. А кроме того – настоящий Боец: достигает любой цели, которую ставит перед собой, – то первое место в хит-параде, то победа над онкологической болезнью.

Мое главное стремление в жизни – не заниматься ничем, что было бы похоже на работу. Все, к чему я стремлюсь – заниматься любимым делом. Мне кажется, что в таком случае я буду жить очень и очень долго...

"Крайне незапланированный ребенок"

Брюс Дикинсон появился на свет в маленьком шахтерском местечке Ворксоп. Маме и папе тогда едва исполнилось 17 и 18 лет, и, собственно, появление ребенка заставило их жениться (на то время в Англии аборты были запрещены). Но Брюс узнает об этом лишь в середине 1990-х годов, когда мать признается, что он был "крайне незапланированным ребенком".

Сначала Дикинсона воспитывали дедушка и бабушка, которые и привили ему любовь к музыке. Потом родители забрали мальчика в Шеффилд, где он сменил несколько школ, потому что папа с мамой постоянно меняли районы проживания в поисках работы. А из одного из частных пансионатов Брюса отчислили за то, что он вместе с товарищем "сходил по-маленькому" в обед директора. Впрочем, в детские годы он не только хулиганил, но и сделал первые шаги в искусстве. Дикинсон посещал театральный кружок и выступал в спектаклях, пел и играл на ударных инструментах в школьной музыкальной группе.

Полное имя Дикинсона – Пол Брюс. Но он еще в детстве попросил родственников и друзей называть его только "Брюс" – так нравилось больше.

Первые пробы – музыка и наркотики

Первая мальчишеская группа называлась Paradox. Впоследствии Брюс переименовал ее в Styx в честь одноименной американской софт-рок-групп. С этой командой он получил первый сценический опыт и попробовал писать песни. Впрочем, музыкальная карьера могла оборваться на взлете. Дикинсон закончил школу с кучей отличных оценок и пошел по контракту в армию.

Но отслужив всего пол года, Брюс понял, что "это не его", повесил военную форму на гвоздец и поступил на исторический факультет колледжа Квин Мэри. Там вместе с единомышленниками он создал новую группу – Speed. Далее был Shots, куда он попал, откликнувшись на объявление в пабе. В этом коллективе Дикинсон впервые попытался не просто петь, но и общаться и развлекать публику.



Брюс Дикинсон начинает покорять сцену

Именно за этим веселым процессом его увидели музыканты на то время уже известной группы Samson – они тут же за кулисами сделали предложение стать их солистом. С новыми партнерами Брюс не только сделал дебютные профессиональные шаги, но и впервые попробовал марихуану и другие молодежные "развлечения".

Вообще-то я хотел стать барабанщиком, а не певцом. Спел только потому, что у меня не было денег на ударную установку...

"Слуги Сатаны"

Samson, как и уже популярная тогда группа Iron Maiden, были яркими лидерами Новой волны британского тяжелого металла. Команды записывались в соседних студиях, выступали на тех же фестивалях... Поэтому, когда Iron Maiden разошлись со своим солистом Полом Ди'Анно, его место вполне логично занял Дикинсон. И первый же альбом группы с новым исполнителем – The Number of the Beast (1982) стал платиновым в Великобритании и США. Iron Maiden отправились в мировой тур, но их встречали не только горячие поклонники, но и религиозные фанатики, которые крушили пластинки группы и жгли плакаты, обвиняя музыкантов в служении Сатане.



Iron Maiden – молодые и эпатажные

Но Iron Maiden ни на кого не обращали внимания и шли своей дорогой: выдавали хитовые альбомы – Piece of Mind (1983), Powerslave (1984), Somewhere in Time (1986), Seventh Son of a Seventh Son (1988) и устраивали грандиозные туры. Их концерты всегда собирали аншлаги.

Металл точно выражает чувства вечного 15-летнего ребенка. Если вы потеряете в себе этого ребенка, он перестанет вам что-то говорить. И тогда люди думают: "Да, это было частью моей жизни, теперь я стыжусь этого. Я ходил в дурацких штанах, у меня были длинные волосы". Люди почему-то начинают стесняться своего детства.

Мушкетер и ас

Однако Дикинсон жил не только музыкой. В 1985-м он начал серьезно заниматься фехтованием (раньше это было лишь хобби) – по 5 раз в неделю тренировался с наставником олимпийской сборной Англии Войцеховским. Год спустя Брюс пробился в две финальные фехтовальные серии в Англии и Голландии, а впоследствии переехал на некоторое время в Бонн, где вместе с мировой элитой шлифовал мастерство в знаменитом Западногерманском центре фехтования. Интенсивные тренировки дали результат: Дикинсон вошел в топ-7 лучших фехтовальщиков Великобритании.



Брюс Дикинсон – птица высокого полета

Еще одно замечательное увлечение Брюса Дикинсона – авиация. В начале 1990-х он окончил курсы пилотов и получил лицензию на управление легкомоторними самолетами. Во время гастролей он частенько путешествовал на Cessna-421 или с другими участниками Iron Maiden, или в одиночестве. Позже Дикинсон получил лицензию второго пилота гражданской авиации и совершал перелеты на Boeing-757, а еще позже сдал экзамен на должность капитана самолета. Параллельно он работал телеведущим 5-серийной передачи "Flying Heavy Metal" на телеканале Discovery (программа об истории авиации). Также фамилия Дикинсона прогремела на весь мир 20 июля 2006 года, когда он на аэробусе доставил в Лондон 200 граждан Великобритании, которые бежали из охваченного войной Бейрута.

В сентябре-2010 Дикинсон получил статус директора по маркетингу в компании Astraeus Airlines. А в 2012-м он создал большую авиаремонтную компанию Cardiff Aviation, где работают более тысячи рабочих.

Жизнь слишком коротка, чтобы делать то, что вам не нравится.

Попробовать все!

Дикинсон неоднократно пробовал свои силы на радио, телевидении и в литературе.

Брюс провел несколько эфиров легендарной программы Masters of Rock на радиостанции BBC. Но настоящим творческим достижением стало собственное радио-шоу Bruce Dickinson Rock Show на радиостанции BBC 6 Music, которое он вел более восьми лет – с марта 2002 по май-2010.



Брюс Дикинсон – это всегда море эмоций

К неординарным творческим достижениям стоит добавить и создание сценария к фильму Chemical Wedding, который он писал 12 лет! Картина рассказывает о человеке, в которого переселилась душа известного оккультиста Алистера Кроули, которого называли "самым мрачным человеком Британии". Премьера Chemical Wedding состоялась 4 мая 2008 года на Лондонском фестивале научно-фантастических и фэнтезийных фильмов, через месяц ленту представили в Каннах. В 2009 году она получила высшую награду на Афинском международном фестивале фантастических фильмов, а также специальную награду на испанском фесте Cryptshow.

Стоит добавить, что до работы сценаристом Дикинсон написал два фантастических романа, которые стали достаточно популярными. Книга The Adventures of Lord Iffy Boatrace вышла в 1990 году и разошлась тиражом в 30 тысяч экземпляров. Представители фирмы-издателя Sidgwick&Jackson заказали в Брюса продолжение, которое в 1992-м появилось под названием The Missionary Position и тоже разошлось "на ура". Так много литературных критиков удивляются: почему музыкант не продолжил карьеру писателя? Но может еще продолжит...

"Смерть" эпохи

Но вернемся к делам музыкальным. В 1989-м году Iron Maiden устроили себе небольшой творческий отпуск, который Дикинсон использовал для реализации очередных собственных проектов. Он записал саундтрек к триллеру "Кошмар на улице Вязов 5: Дитя сна", снялся в телесериале Paradise Club, где сыграл небольшую роль гитариста, который борется с диктатом компании звукозаписи. Кроме того, с помощью друга Яника Герса британец за два (!) месяца записал свой первый сольный альбом Tattooed Millionaire.



Брюс Дикинсон

Впоследствии Iron Maiden снова собрались и провели блестящий всемирный Real Live Tour. Но Дикинсон уже попробовал "самостоятельное плавание", почувствовал удовольствие, поэтому решил оставить группу.

Когда я вернулся в Maiden, мы записали несколько альбомов, и я почувствовал, что за группой было нечто такое, чего мне не хватает. Я не знал, чего именно, но легче от этого не становилось...

28 августа 1993 года на концерте во время финальной песни на сцену вышел знаменитый иллюзионист Саймон Дрейк с ассистентами. Они затолкали Брюса в орудие для пыток Iron Maiden (именно оно дало название группы) и "казнили". Сценическая "смерть" символизировала конец эпохи Дикинсона в Iron Maiden.

"Сирена" в разбомбленном Сараево

На протяжении следующих пяти лет британец записал четыре "сольника": Balls to Picasso (1994), Skunkworks (1996), Accident of Birth (1997) и The Chemical Wedding (1998). Но самым запоминающимся стал первый год самостоятельности. В конце 1994-го Дикинсон выступил в окруженном и полуразрушенном Сараево с концертом для бойцов союзных войск. Больше никто из музыкантов не решился на такой отчаянный шаг, в том числе от приглашений отказались такие известные рок-группы как Metallica и Motоrhead.



Брюс Дикинсон в Сараево

Впрочем, впоследствии и Дикинсон, и Iron Maiden начали понимать, что вместе они – все же более сильная команда, чем отдельно. И круче бизнес-проект. Поэтому в 1999-м музыканты вновь объединились, предварительно решив финансовые споры и договорившись о творческих планах.

Исследования, проведенные поклонниками творчества Дикинсона, предполагают, что его вокальный диапазон составляет 3,5 октавы в полный голос (C#2-F#5) и 4 октавы с применением фальцета (G5-B5). За мощные вокальные данные Дикинсон получил от поклонников прозвище Air Raid Siren (с английского – "сирена противовоздушной обороны").

Победа над раком

С того времени и до ныне Iron Maiden живет дружно. Группа записала пять студийных альбомов: Brave New World (2000), Dance of Death (2003), A Matter of Life and Death (2006), The Final Frontier (2010) и The Book of Souls (2015). А также провела несколько ярких мировых турне. В частности, сейчас музыканты путешествуют по планете с масштабным Legacy Of The Beast Tour.

Брюс Дикинсон прямо на сцене стреляет из огнемета (Legacy Of The Beast Tour)

Правда, турне этого могло и не быть...

19 февраля 2015 года на официальном сайте группы появилась страшная новость: "Перед Рождеством наш вокалист Брюс Дикинсон посещал врачей для ежегодного профилактического обследования. Во время процедур у него обнаружили небольшую раковую опухоль у основания языка. Вчера завершился предписанный ему семинедельный курс радио – и химиотерапии. Поскольку опухоль заметили на ранней стадии развития, то врачи дают весьма оптимистичные прогнозы относительно полного выздоровления Брюса до мая... Мы обязательно опубликуем все новости о состоянии его здоровья".

И 15 мая Iron Maiden выполнили обещание – известили мир о состоянии Дикинсона. "Брюс абсолютно здоров!" – появилась запись на официальном сайте. И обращение самого певца:

Я хотел бы поблагодарить фантастическую команду медиков, которая лечила меня, результатом чего стали такие хорошие новости... Также хотел бы от всего сердца поблагодарить поклонников за их трогательные и теплые слова... Теперь я невероятно мотивирован на свершения и с нетерпением жду возвращения к делам!

Семья и братья с Iron Maiden

Дикинсон был женат дважды. С первой женой Джейн он прожил четыре года. Со второй – Падди расписался в 1990-м и живет по сей день. У них трое детей – сыновья Остин, Гриффин и дочь Киа Мишель.

Интересно, что старший сын Остин – тоже музыкант, вокалист британской метал-группы Rise To Remain. Поет и двоюродный брат Брюса – Роб Дикинсон. Ранее он выступал в группе Catherine Wheel, а сейчас занимается сольной карьерой.

Младшая родная сестра Брюса – Хелена Шторманс – известная в мире наездница. Но компанейский Дикинсон почти не поддерживает с ней отношений. По словам певца, он дистанцировался от сестры еще в детстве и делает это и сейчас, потому что "она была запланированным ребенком, а я – нет". Этакая детская обида...

О своей семье и близких Дикинсон много рассказал в автобиографической книге "Что делает эта кнопка?" (What Does This Button Do?). Но там вы не найдете ни сенсаций, ни сплетен, ни пикантных деталей – все чинно и благородно. Так же он написал и о партнерах из Iron Maiden, хотя известно, что между ними было немало ссор и недоразумений.



Брюс Дикинсон со своей книгой

В автобиографии я называю Iron Maiden "группа братьев". Но я не пишу, что мы один за всех и все за одного – и все такое. Большинство братьев не такие. Они наоборот друг друга постоянно из мира изживают. Если они действительно братья, абсолютно не важно, кто их родил. Нас породил Iron Maiden, и с годами мы нашли общий язык. Братьями и друзьями не разлей вода мы никогда не были, что бы в прессе об этом не писали...

To be continued...

Через четыре дня, 11 августа, в Лондоне финиширует уже упомянутый всемирный Legacy Of The Beast Tour. Свои дальнейшие планы Iron Maiden пока не афишируют. Но есть уверенность, что музыканты не собираются завершать карьеру и еще подарят нам незабываемые впечатления, новые альбомы и концерты. И самый молодой из них – сейчас уже 60-летний Брюс Дикинсон точно приложит к этому свои невероятные силы и незаурядный талант.

