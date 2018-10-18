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      Майк Помпео прослушал запись убийства саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, – ABC News

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      Майк Помпео
      Майк Помпео / Фото из открытых источников

      По словам высокопоставленного турецкого чиновника, госсекретарю Майку Помпео позволили прослушать запись убийства журналиста Джамала Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

      Об этом сообщило издание ABC News.

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      Отмечается, что надежный источник, который предоставил информацию исключительно на условиях анонимности, сообщил о том, что во время визита в Турцию в среду, 17 октября, Майк Помпео прослушал аудиозапись и получил его стенограмму.

      В правительстве США отрицают, что госсекретарь прослушал аудиозапись убийства саудовского журналиста, также они не знают получал ли Помпео стенограмму.

      В четверг мы адресовали официальный запрос. Госсекретарь не слышал пленку,
      – сообщила пресс-секретарь Хизер Нойерт.

      Когда Майк Помпео вернулся из Стамбула его спросили о том, слышал ли он аудиозапись убийства Джамала Хашкаджи.

      "Мне нечего сказать по этому поводу", – заявил он.

      Издание сообщило, что президент Трамп ранее просил правительство Турции предоставить возможность прослушать аудиозапись. Помпео встретился с президентом в Белом доме в четверг утром, чтобы обсудить свой визит в Турцию и Саудовскую Аравию, где он встречался с саудовским королем Салманом и наследником принца Мохаммедом бин Сальманом.

      Пока неизвестно, поделился ли Помпео стенограммой с президентом, но вскоре, в тот же день, Трамп сказал журналистам, что "это, безусловно, похоже" на то, что Хашкаджи умер.

      Это, безусловно, выглядит именно так для меня. Это очень печально,
      – заявил Трамп журналистам.

      Сейчас президент подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки ждут результатов нескольких расследований после которых будет объявлено "очень сильное заявление".

      Напомним, что турецкие следователи, расследующие обстоятельства исчезновения и вероятного убийства на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, предполагают, что останки его тела все еще могут оставаться на территории Турции.

      Кто такой Джамал Хашкаджи?59-летний саудовский журналист, работавший в том числе медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США.

      В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где стал писать колонки в The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.

      Журналист таинственно исчез 2 октября. Последний раз его видели возле консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он отправился, чтобы оформить необходимые для бракосочетания документы. Его невеста ждала на улице.

      ИСЧЕЗНОВЕНИЕ САУДОВСКОГО ЖУРНАЛИСТА В СТАМБУЛЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

      хроніка подій

       

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      Теги: Саудовская Аравия Новости Турции Новости политики Дональд Трамп Майк Помпео
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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