День рождения Майкла Джексона: каверы на хиты короля поп-музыки

Легендарному музыканту Майклу Джексону сегодня, 29 августа, исполнилось бы 60 лет. С момента смерти короля поп-музыки прошло уже 9 лет, но память о Джексоне продолжает жить в его хитах, которые перепевают как звезды, так и малоизвестные исполнители.

Джексон умер от сердечного приступа из-за передозировки лекарствами 25 июня 2009.

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За свою успешную карьеру Майкл снял 80 видеоклипов. На его счету 15 премий Грэмми, 8 из которых музыкант получил за одну ночь.



Также Майкл получил 26 премий "American Music Awards", в частности, как самого успешного поп-исполнителя всех времен (продано 380 миллионов дисков по всему миру).

У Джексона сразу две звезды на голливудской Аллее Славы: как участника "The Jackson Five" и как сольного артиста. По такому же принципу музыкант дважды введен в Зал славы рок-н-ролла.

Каверы на хиты Майкла Джексона:

Кавер от Evanescence:

Бруно Марс тоже перепел Майкла Джексона:

Кавер от Fall Out Boy:

Хіт Billie Jean в исполнении Coldplay:

Кавер от Jessie J:

Кавер от Best Night Ever:

Оригинальное звучание Billie Jean:

Хиты Майкла Джексона от Pentatonix: