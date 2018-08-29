День рождения Майкла Джексона: каверы на хиты короля поп-музыки
Легендарному музыканту Майклу Джексону сегодня, 29 августа, исполнилось бы 60 лет. С момента смерти короля поп-музыки прошло уже 9 лет, но память о Джексоне продолжает жить в его хитах, которые перепевают как звезды, так и малоизвестные исполнители.
Джексон умер от сердечного приступа из-за передозировки лекарствами 25 июня 2009.
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За свою успешную карьеру Майкл снял 80 видеоклипов. На его счету 15 премий Грэмми, 8 из которых музыкант получил за одну ночь.
Также Майкл получил 26 премий "American Music Awards", в частности, как самого успешного поп-исполнителя всех времен (продано 380 миллионов дисков по всему миру).
У Джексона сразу две звезды на голливудской Аллее Славы: как участника "The Jackson Five" и как сольного артиста. По такому же принципу музыкант дважды введен в Зал славы рок-н-ролла.
Каверы на хиты Майкла Джексона:
Кавер от Evanescence:
Бруно Марс тоже перепел Майкла Джексона:
Кавер от Fall Out Boy:
Хіт Billie Jean в исполнении Coldplay:
Кавер от Jessie J:
Кавер от Best Night Ever:
Оригинальное звучание Billie Jean:
Хиты Майкла Джексона от Pentatonix: