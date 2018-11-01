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      Майкл Джексон возглавил рейтинг самых богатых умерших звезд

      88 Читати новину українською
      Майкл Джексон
      Майкл Джексон / Фото из открытых источников

      Смерть не поставила точку на коммерческом успехе короля поп-музыки Майкла Джексона – он возглавил рейтинг самых богатых умерших исполнителей 2018 года по версии Forbes.

      За прошлый год певец заработал 400 миллионов долларов в основном за продажу его доли в звукозаписывающей компании EMI Music Publishing. Доход короля поп-музыки в 10 раз больше, чем у еще одного американского певца Элвиса Пресли, который занимает второе место в рейтинге с заработком в 40 миллионов долларов.

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      Тройку замыкает гольфист Арнольд Палмер с суммой 35 миллионов долларов.

      В топ-10 вошли музыкант Боб Марли (23 миллиона долларов), основатель Playboy Хью Хефнер (15 миллионов долларов), актриса Мерилин Монро (14 миллионов долларов), Джон Леннон (12 миллионов долларов) и другие.

      Кто такой Майкл Джексон?Самый успешный исполнитель в истории поп-музыки. Майкл Джексон – обладатель 15 премий Грэмми и сотен других наград. Певец занесен в Книгу рекордов Гиннесса 25 раз. Количество проданных в мире записей Джексона составляет 1 миллиард копий.

      Теги: Музыка LifeStyle Деньги Forbes
      Источник: Forbes
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