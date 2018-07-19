Майли Сайрус отменила свадьбу с Лиамом Хемсвортом: известна причина

Голливудская пара Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отменили свадьбу. Инсайдеры звездной пары уже подтвердили информацию СМИ.

Недавно журналисты заподозрили, что певица Майли Сайрус и голливудский актер Лиам Хемсворт тайно поженились. Все потому, что пара провела вечер в кругу ближайших родственников и друзей. Однако на самом деле отношения звезд на грани очередного разрыва.

Как сообщает The Daily Mail, певица отменила свадьбу с Лиамом Хемсвортом. Все потому, что 25-летняя Майли Сайрус не хочет иметь детей. Одновременно актер в 28 лет готов стать отцом. Расхождение во взглядах, по словам инсайдеров, стало причиной отмены свадьбы.

Он хочет детей и уже не может больше ждать, а Майли наоборот не спешит с этим. Лиам просто убит горем. Сайрус снова отложила свадьбу, а Хемсворт устал ждать. Они не ладят в последние месяцы,

– отметил инсайдер.

Допис, поширений Liam Hemsworth (@liamhemsworth) 6 Бер 2018 р. о 7:13 PST

Кроме этого, инсайдер убежден, что Майли Сайрус вообще не планировала выходить замуж, потому что семья для нее – не главное. Это не удивляет родителей Лиама Хемсворта, ведь они давно говорили сыну, чтобы тот покинул певицу. Опасения родственников актера подтвердила сама Майли в 2017 году.

"Я не представляю себе брак. Мне всего 24. Надеюсь, я немного еще поработаю. Я хочу пожить для себя, прежде чем связать себя узами брака", – утверждала она.

Хоть Майли Сайрус и не стремилась быть женой, однако расставание с Лиамом Хемсвортом она тоже переживает с болью. На ее странице в Instagram исчезли все фото.

Напомним, что 28-летний Лиам Хемсворт и 25-летняя Майли Сайрус имеют сложные и непростые отношения. Встречаться пара начала еще в 2009 году и уже через три года объявила о помолвке. Но в 2013 году влюбленные расстались, после чего в СМИ начали появляться интимные фото певицы. Артистка уединялась с девушками и употребляла наркотики. В 2016 году пара возобновила отношения и с тех пор в СМИ никак не стихали разговоры о предстоящей свадьбе.