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      Майли Сайрус впервые приехала в Киев: соцсети

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      Майли Сайрус впервые приехала в Украину
      Майли Сайрус впервые приехала в Украину / Телеграф

      Американская поп-певица Майли Сайрус впервые приехала в Украину. В сети уже опубликовали несколько кадров из ее визита.

      Известно, что международное турне стало причиной приезда популярной певицы в Киев. По информации пользователей сети, Майли Сайрус решила снять колоритный клип в Украине.

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      Американскую знаменитость заметили в Киеве 27 октября. Много людей написали, что артистку сопровождала немалая съемочная группа. Сами съемки проходили на столичном Дарницком мосту, который из-за этого перекрыли.

      "Искусство требует жертв. Вероятно, так решили те, кто перекрыл Дарницкий мост еще и на воскресенье. Скорее всего, вчера клипмейкеры провалили дедлайн, и не успели отснять все запланированное, поэтому сегодня продолжают съемки. Уважаемые водители, примите во внимание – в воскресенье Дарницкий мост в направлении левого берега перекрыт до вечера", – написали "Стражи Эспрессо".

       

      В то же время в Сети опубликовали первые кадры с Майли Сайрус. Звезда шагала по мосту в серебристом мини-платье и заплетенной косой с хвостом.

       

       

      Пользователи сети также утверждали, что видели певицу в столичных ресторанах. Пока неизвестно, Майли Сайрус до сих пор ли находится в Украине и когда выйдет ее клип, снятый на Дарницком мосту.

      Стоит отметить, что Майли Сайрус – не первая знаменитость, которая именно в Украине решила снимать клип. Так, в августе 2018 года британская поп-рок-группа Suede представила клип на песню Life Is Golden, который был отснят в украинской Припяти. Кроме этого, на улицах Киева певица Джорджа Смит создала яркий ролик на песню Let Me Down. Также рок-группа Bring Me The Horizon создал видеоклип в Киеве.

       

      Теги: LifeStyle Музыка Новости Украины Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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