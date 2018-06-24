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Майли Сайрус заподозрили в тайной свадьбе с Лиамом Хемсвортом

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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились, – СМИ
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились, – СМИ / Instagram / @mileycyrus

Американская певица Майли Сайрус, которая уже давно находится в серьезных отношениях, по информации западных СМИ сыграла тайную свадьбу в Малибу, США.

Об этом сообщают инсайдеры на The Daily Mail.

О помолвке и свадьбе в соцсетях и СМИ уже давно идет много слухов. Одной из них стала новость о вероятной свадьбе влюбленных в доме певицы в Малибу, где находились только их ближайшие родственники и друзья.

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Событие прошло в формате хиппи и все получилось очень тихо и спокойно. Однако на руках возможных молодоженов не было заметно обручальных колец.

Соседи даже не подозревали, что рядом с ними празднуют свадьбу. Торжество было в стиле хиппи, поэтому ни у кого не возникло подозрений,
– заверил инсайдер.

Также известно, что Майли была одета в белое платье с цветочным принтом, а также спела для гостей свою любимую песню Долли Партон "Islands In The Stream". На праздновании было много органической и вегетарианской еды, вокруг бегали дети, а гости смеялись и танцевали.

 

Пара также сыграет еще одну свадьбу в Австралии, где родился Хемсворт. Сами же новоиспеченные супруги пока никак не прокомментировал такие слухи.

Напомним, что 28-летний Лиам Хемсворт и 25-летняя Майли Сайрус  имели сложные и непростые отношения. Пара начала встречаться в 2009 году и уже через три года объявила о помолвке. Но в 2013 году влюбленные расстались, после чего в СМИ начали появляться интимные фото певицы, где она уединялась с другими девочками и принимала наркотики.

В 2016 году пара решила возобновить отношения и с тех пор в СМИ никак не стихали разговоры о том, когда же пара снова решится на помолвку и свадьбу.

Теги: Голливуд LifeStyle Музыка Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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