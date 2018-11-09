Майор полиции, которого поймали на заоблачной взятке, оказался помощником нардепки Черновол

Руководитель отделения полиции в Краматорске Сергей Янголенко, которого в начале октября задержали на взятке в размере 200 тысяч гривен, оказался помощником народного депутата Татьяны Черновол.

На защиту подозреваемого стали народные депутаты из "Народного фронта", а сама Татьяна Черновол собирается спасать своего помощника. Об этом она заявила в эфире канала "1+1".

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"Это моя личная война с Матиосом. Янголенко в начале своего назначения остановил фуру фабрики "Хамадей", набитую сигаретами. После того, как эти сигареты были конфискованы в пользу государства, Матиос объявил войну. Со взяткой взяли кого-то другого, а на него повесили это преступление. Это была инсценировка", – прокомментировала нардеп.

До того, как начать службу в дружковской полиции, Сергей Янголенко служил в "Беркуте" и был командиром батальона "Харьков-1".



Сергей Янголенко

Сейчас ведутся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту работы и проживания подозреваемого.

Напомним, что брата подозреваемого Андрея Янголенко в 2015 году обвиняли в подготовке ряда покушений, в частности на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.