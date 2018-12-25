Макаренко забавно потроллил Ярмоленко в соцсети

Бывший партнер Андрея Ярмоленко по киевскому "Динамо" Евгений Макаренко назвал своего друга "черниговской черепахой".

Агент 29-летнего украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий нанес футболисту визит в Англии и выставил соответствующее фото в своем Instagram.

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"Передай черниговской черепахе, чтобы отвечал, когда ему в WhatsApp пишут!", – прокомментировал фото 27-летний украинский игрок "Андерлехта" Евгений Макаренко.

"Ты звонил?))))", – ответил Ярмоленко Евгению.

Стоит отметить, что родители Ярмоленко родом из Черниговской области. В детстве Андрей выступал за черниговские команды "Юность" и "Десна". Из "Десны" Ярмоленко в 2006 году перебрался в киевское "Динамо", за которое выступал до 2017 года.

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