Макаревич в новой песни высмеял "ядерное" заявление Путина: видео

Известный российский лидер группы "Машины времени" Андрей Макаревич написал новую песню после недавнего возмутительного выступления президента РФ Владимира Путина. В песне, название которой не указано, Макаревич высмеивает то, как хозяин Кремля играет мускулами.

Исполнение песни музыкант снял на видео и опубликовал его в Facebook.

24 канал 18 октября сообщал, что Владимир Путин заявил, что в российской концепции применения ядерного оружия не предусмотрен предупредительный удар. И в случае ядерной войны россияне попадут в рай, как мученики, а остальные "сдохнут".

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Текст песни Макаревича о Путине:

"На форуме вчера без злобы, без апломба

Нам главный рассказал, красавец, молодец,

В загашнике у нас лежит такая бомба,

Что подожжешь запал, и всей земле – пи*дец!

Но это не беда, нас с вами ждет награда

На кой нам этот мир, коль наступает край?

Потухнут без следа все 9 миллиардов,

А мы до одного прямой дорогой в рай!

Я сам на этот рай давно имею виды.

Любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай,

Но есть один нюанс – туда летят шахиды,

А тут мы всей страной: "Подвинься, открывай!"

Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,

А то дойдет до драк, кто будет отвечать?

Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск,

Но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать.

Бегу, смотрю за мной другие припустили,

Уже кричат "давай!", кто робко, кто смелей,

У самого стола архангела скрутили,

На выход отвели и дали пи*дюлей…"

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Песня Макаревича о Путине: смотрите видео

Кто такой Андрей Макаревич?

Советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер группы "Машина времени". Заслуженный артист РСФСР, Народный артист России. Негативно относился к политической системе СССР. Тексты многих написанных Макаревичем песен нередко воспринимались поклонниками группы, как несущие какой-то политический подтекст. После 2010 года активно критикует российские власти, в частности Путина. В начале 2014 года музыкант одним из первых выступил против возможного введения российских войск на территорию Украины во время аннексии Крыма, а также выступал против агрессии РФ на Донбассе.