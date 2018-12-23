Make panelka great again: дизайнеры креативно увековечили дома Киева

Столичные дизайнеры воплотили в жизнь необычный проект под названием "Серия".

Он содержит три вида предметов быта с графическими изображениями типичных домов Киева: листовки, плакаты и фарфоровые тарелки.

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По словам словам одного из авторов проекта Елены Орап, в таких, на первый взгляд, обычных вещах, как тарелки, они пытались отразить "идеальный образ этой действительности".

Ведь на проектах архитекторов 80-90-х фасады выглядели идеально, – и нашей задачей было вернуть им красоту первоначальной задумки. Make panelka great again!

– написала дизайнер в своем Facebook.

Графика была создана на основе фасадов домов БПС (типовые многоэтажные панельки) и КТ – одна из самых популярных серий зданий в Киеве.

Что интересно, изображения домов на фарфоровых тарелках нанесены 8% -м натуральным золотом. Их можно приобрести за 650 гривен. Постеры с домами обойдутся в 150 грн, а открытки – 35 грн.