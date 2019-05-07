Make-up ценой жизни: что скрывают бренды о тестировании косметики

Тестирование косметических средств на животных – жестокая история, которая часто сводится к гибели множества животных ради того, чтобы человек мог купить тот или иной гель для душа.

Мы ни в коем случае не отговариваем вас от ухода за собой, а лишь хотим, чтобы ваше очередное приобретение было обдуманным и гуманным. В том, как возникло тестирование косметики на животных и действительно ли оно работает – разбирались журналисты 24 канала.

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Тестирование различных средств на животных является древним и очень популярным методом защиты человека от различных токсических или химических травм после использования. Первое тестирование на животных было проведено в далеком 1930-м году, когда у ученых было очень бедное представление о том, как влияют токсичные вещества на организм человека.

Во многих цивилизованных странах мира постепенно отказываются от такого метода тестирования косметических средств. Но этот процесс является очень трудным и медленным – кроме, неосведомленности многих людей о жестокости тестирований есть еще финансово-бизнесовое звено в этой цепи. Существуют целые компании поставки животных для лабораторных опытов, которых ждет банкротство после отказа от таких методов тестирования в пользу гуманных альтернатив.

Кстати, за всю историю существования этих компаний никто не смог подсчитать количество убитых животных, даже за год, потому что опыты, о которых пишут экспериментаторы – это лишь малая часть того, что происходит на самом деле. Питер Сингер в своей книге "Освобождение животных" пишет, что такие компании имеют лабораторные журналы, типа "Lab Animal", где подают объявления о "Новинках рынка" – например, рекламный текст о двух морских свинках:

Когда речь заходит о морских свинках, у вас теперь есть выбор. Вы можете выбрать стандартную модель с шерстяным покровом. Или же попробовать новинку 1988 – абсолютную бесшерстную, более быструю и эффективную. Наши подопытные морские свинки – результат селекции. Производители товаров для волос могут использовать их для дерматологических исследований так же, как и для проверки чувствительности кожи, трансдермальной терапии, изучения влияния ультрафиолета и многое другое.

Среди многих видов тестирования мы выбрали самые популярные.

Тесты на острую пероральную токсичность.

Еще его называют "LD50" ("Смертельная доза 50%") – это тест на определение дозы определенного вещества, которая приведет к смерти половины животных, привлеченных к эксперименту, от этого и название опыта. Это исследование проводят путем скармливания животным экспериментальной вещества, например помады. Если они ее не едят, тогда подопытным вещество заливают насильно через трубку. Этот тест проводится в течение четырнадцати дней, может и дольше, если животному удается выжить.



Это тестирование на животных длится от четырнадцати дней

Такой опыт сопровождается стандартными симптомами отравления – рвота, судороги, внутренние кровотечения и диарея. Но не факт, что можно этот тест назвать точным – много подопытных животных во время такого теста умирает от переедания, а не от самого действия вещества.

Тест Дрейза.

Опыт проводят на глазах кроликов, чтобы определить степень раздражения слизистой оболочки глаза определенным компонентом. Исследователи заливают животным нужную субстанцию – шампунь, мыло или отбеливатель в нижнее веко и поддерживают необходимую дозу, подливая вещество в течение эксперимента, который длится три недели.



Кролики могут только пищать, потому что перед тестированием их полностью обездвиживают

Вследствие этого у кролей появляются язвы, отеки глаз и кровотечения. Питер Сингер в своей книге привел отрывок из отчета одного исследователя такого теста, который описал реакцию кроликов на вещества:

Полная потеря зрения из-за серьезного поражения роговицы или внутренней структуры глаза. Животное постоянно пытается закрыть глаза. Может пищать, драть глаза лапами и пытаться убежать".

Ингаляционные опыты.

Подопытных животных закрывают в клетках и запускают тестируемые спреи – испарения и газы. В результате чего они погибают от удушья. Например, такой опыт проводили в Англии в Научно-исследовательском институте Хантингтона, проверяя действие гербицида паракват. Тогда 40 обезьян отравили этим веществом и они все погибли в течение нескольких дней. До начала эксперимента было известно, что отравление паракватом человека приводит к смерти в агонии.

Врачи отмечают, что данные о влияние определенного вещества на один вид животных неправильно применять к виду людей. Поэтому, например, врачи полагаются на лекарства, исследования которых проведены на людях, а не на животных.

Сингер описывал события, которые являются доказательством того, что тестирование на животных не являются релевантными для людей. Например, медицинские препараты "Талимод", "Опрен", "Практолол" и "Зинепрол" привели к смертям, побочным эффектам и, в частности "Талимодовой трагедии" – во время которой родились около 12 000 детей с различными нарушениями, из-за того, что их матери принимали "Талимод" во время беременности. Такие препараты запретили, не смотря на то, что перед выпуском этих лекарств проводили тестирования на животных.

Также, на одном из слушаний Конгресса о тестировании лекарств на животных, Американская медицинская Ассоциация признала, что часто тесты на животных не имеют никаких полезных результатов и их очень тяжело применить к людям. Это касается не только лекарств, а и косметики, средств для ухода за жильем и т. д.

Много европейских и американских компаний пытаются переходить от тестирования на животных к альтернативным методам. Но это все равно является проблемой всего мира, потому что существует финансовый камень преткновения, ведь каждому хочется сэкономить.

Альтернативных методов тестирования достаточно. Среди них – искусственно выращенные клетки и мягкие ткани, компьютерное моделирование и оцифровка результатов уже проведенных тестирований, чтобы избежать идентичных опытов, которых и так уже бессчетно много. В США популярными альтернативами являются: тесты в пробирке (in vitro), использование белковой мембраны вместо кожи, компьютерное моделирование, имитатор человеческого тела или же добровольцы (In vivo).

Несмотря на то, что в странах Европейского Союза действуют законы о запрете тестирования на животных, некоторые компании обходят их и используют "помощь" животных.

Чтобы предотвратить это, различные организации поощряют потребителей покупать продукцию, которая не убивала животных, а также создают "черные" и "белые" списки корпораций и компаний на своих сайтах, где можно просто ввести название определенной фирмы и узнать о ее гуманности. Такие списки периодически обновляются, а бренды, которых добавили в "белых и пушистых", регулярно проверяют на честность. Также на этих сайтах можно узнать истории известных брендов и разоблачения их деятельности. Самыми известными являются сайты таких организаций:

Cruelty Free international (www.crueltyfreeinternational.org) PETA (www.peta.org)

Потребителям во время шопинга стоит обращать внимание на страну происхождения продукции. По данным активистов UAnimals, производители из ЕС, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Израиля и Индии полностью отказались от тестирования на животных на законодательном уровне. Но есть страны с консервативными взглядами, например Китай, где тестирование на животных является обязательным для всех компаний, которые хотят войти на их рынок.

В Украине тенденция отказа от тестирования на животных только медленно зарождается. Лишь одна статья регулирует опыты над животными в Законе "О защите животных от жестокого обращения". Она отмечает, что использование животных в тестировании различной продукции возможна, если нет других альтернативных методов. Но такие методы требуют материального обеспечения и полного переоборудования в лабораториях, и это, к сожалению, не предусмотрено на государственном уровне.

Основатель гуманистического движения UAnimals Александр Тодорчук в одном из своих блогов писал о тестировании на животных в Украине, что оно вроде есть, но быть его не должно.

По его словам, более года назад Украина подписала Европейскую конвенцию о защите позвоночных животных, которая вообще запрещает тестирование, однако украинские власти до сих пор не ратифицировали этот документ. Тодорчук пишет, что украинские институты придерживаются разных позиций:

В Институте медицины труда им. Ю. И. Кундиева НАМН Украины говорят, что тестирование на животных в Украине вне закона, ибо иерархия регуляторных документов предусматривает верховенство законов перед документами санитарного законодательства. А во Львовском национальном медицинском университете признаются, что на животных тестируют, ибо таковы нормы Государственных санитарных правил. Якобы альтернативных методов тестирования парфюмерно-косметической продукции на государственном уровне не предусмотрено.

В Украине не тестируют на животных свою продукцию только те производители, которые самостоятельно приняли решение о гуманности и предпочли альтернативные методы. Они же экспортируют свою продукцию в страны Европейского Союза и на другие рынки стран, где полноценно контролируют соблюдение законов и запретов. Такими украинскими представителями является лаборатория "Эльфа". На их официальном сайте можно найти бренды, которые интересуют, чтобы убедиться в их этичности и купить в любых украинских масс-маркетах или аптеках. Также ценят жизнь животных такие украинские бренды: Яка, Dushka, Vigor и Uspix.

Конечно, Украина направляется к пути гуманности, но достаточно медленными шагами.

Недавно Министерство здравоохранения разработало проект, который должен запретить опыты на животных и устранить юридические разногласия, административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами Европейского Союза.

Чтобы украинский косметический бизнес мог развиваться без помех, а на рынке сохранялась честная конкуренция, Минздрав Украины планирует предусмотреть переходный период для введения новых требований к тестированию косметической продукции. Это решение обусловлено тем, что в Украине на сегодня отсутствуют утвержденные методологии альтернативных испытаний безопасности косметики. Европейский Союз также имел переходный период для введения новых требований к безопасности косметической продукции, регламент был утвержден в 2009 году, а вступил в силу в июле 2013 года,

– отмечают в Минздраве.

Надеемся, что этот закон не будет выброшен в бездну "ожидающих", а тенденция гуманности ко всем жизням заинтересует не только производителей, но и потребителей. Чем меньше мы будем спонсировать бренды из черных списков, тем длиннее станут белые списки и будут спасены сотни миллионов невинных животных, смерть которых не принесет никакой пользы для человека, а может еще и навредить.

Автор: Валентина Дячук