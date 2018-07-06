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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Македонию до сих пор не переименовали – президент не подписал документ после второго голосования

15 Читати новину українською
Президент Македонии не подписал соглашение после второго голосования парламента
Президент Македонии не подписал соглашение после второго голосования парламента / delo.ua

Президент Македонии Джорге Иванов отказывается подписывать соглашение с Грецией об изменении названия страны даже после второго голосования парламента за ратификацию документа.

Об этом президент Македонии сообщил в заявлении, опубликованном на его официальном сайте.

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Президент Македонии не согласен с соглашением, которое действует в ущерб македонской национальной идентичности и в ущерб интересам Республики Македонии. Позиция президента Иванова не изменилась и не будет изменена ни под каким давлением, шантажом и угрозами,
– говорится в заявлении президента.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что президент Македонии Джорге Иванов отказался подписывать соглашение о переименовании страны, что было подписано с соседней Грецией и впоследствии ратифицировано правительством Македонии. Однако 5 июля парламент удалось обойти вето президента, и депутаты во второй раз проголосовали за ратификацию соглашения.

В Конституции страны говорится, что президент может только один раз отклонить закон, принятый парламентом. Если же депутаты преодолевают вето главы государства, как это произошло накануне, президент обязан подписаться под документом. Однако в законе ничего не сказано о конкретных сроках для подписания, а это дает возможность президенту страны бессрочно затягивать подписание документа, что чревато стране конституционным кризисом.

Теги: Новости политики Греция Македония
Источник: 24 Канал
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