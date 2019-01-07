Макгрегор бросил вызов японцу, которого побил Мейвезер
Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор хочет провести поединок по правилам смешанных единоборств с японцем Теншином Насукавой.
Об этом сам ирландец сообщил в своем Twitter.
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Я хочу выставочный бой с Теншином Насукавой в Токио. До этого лета. Пожалуйста, организуйте этот поединок прямо сейчас. С уважением, чемп-чемп,
– написал Макгрегор.
Напомним, что в своем последнем бою Насукава встретился в показательном поединке с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.
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Источник: 24 Канал
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