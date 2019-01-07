Макгрегор бросил вызов японцу, которого побил Мейвезер

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор хочет провести поединок по правилам смешанных единоборств с японцем Теншином Насукавой.

Об этом сам ирландец сообщил в своем Twitter.

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Я хочу выставочный бой с Теншином Насукавой в Токио. До этого лета. Пожалуйста, организуйте этот поединок прямо сейчас. С уважением, чемп-чемп,

– написал Макгрегор.

I wish to go to Tokyo to face Tenshin Nasukawa in a Mixed Martial Arts exhibition bout.

Before this summer.

Please arrange this, this instant.

Yours sincerely

The champ champ. @ufc @ParadigmSM — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 января 2019 г.

Напомним, что в своем последнем бою Насукава встретился в показательном поединке с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

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