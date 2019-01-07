11:52
7 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 января
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Макгрегор бросил вызов японцу, которого побил Мейвезер

      39 Читати новину українською
      Макгрегор бросил вызов Насукаве
      Макгрегор бросил вызов Насукаве

      Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор хочет провести поединок по правилам смешанных единоборств с японцем Теншином Насукавой.

      Об этом сам ирландец сообщил в своем Twitter.

      Читайте также: Звездный Макгрегор во второй раз стал отцом: фото

      Я хочу выставочный бой с Теншином Насукавой в Токио. До этого лета. Пожалуйста, организуйте этот поединок прямо сейчас. С уважением, чемп-чемп,
      – написал Макгрегор.

      Напомним, что в своем последнем бою Насукава встретился в показательном поединке с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      КХЛ: "Амур" второй раз в сезоне уступил на родном льду
       1 ноября 2011 , 14:19
      Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto3
       25 сентября 2013 , 11:18 1
      Стильный разгром в Луцке. "Волынь" - "Олимпик" - 4:0. ВИДЕО
       9 ноября 2014 , 16:12
      "Заря" вывозит из Бельгии комфортную победу
       30 июля 2015 , 23:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук